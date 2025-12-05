На самом деле пуансеттия – не капризная, но имеет несколько правил ухода, без которых ее декоративность быстро исчезает. Всеми секретами поделится 24 Канал со ссылкой на The New York Botanical Garden.

Как ухаживать за праздничным цветком?

Температура и место

Пуансеттия плохо реагирует на сквозняки и резкие перепады температуры. Лучшая температура для них – +18...+22 градуса. В то же время не рекомендуем ставить ее возле:

батареи,

кондиционера,

на холодный подоконник.

Важно сразу после покупки тщательно завернуть растение, чтобы оно не замерзло при транспортировке.

Освещение

Рождественская звезда любит яркий, но рассеянный свет. Лучшее место – восточные или западные окна. В темных комнатах растение быстро тускнеет.



Как ухаживать за пуансеттией, чтобы она радовала вас не один сезон / Фото Unsplash

Полив

Главное правило – не переливать. Корни пуансеттии легко загнивают. Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет. Вода должна быть комнатной температуры. Обязательно сливайте лишнюю воду из поддона.

Подкормка

Как отмечают в блоге Martha Stewart, во время цветения растение не требует много удобрений. Раз в 2 – 3 недели подойдет комплексное удобрение для декоративно-лиственных растений. После завершения сезона прицветники потеряют цвет – это нормально.

