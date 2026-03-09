Секрет американских фермеров заключается в том, что они используют метод посадки под мульчу – он значительно упрощает работу на участке и помогает получить большой урожай. Об этом пишет "Радио Трек".
Как американцы сажают картофель без лопаты?
Картофель можно высаживать даже на участке с травой или газоном. Сначала траву скашивают и убирают крупные сорняки. Иногда на землю кладут слой газет, чтобы сдержать их рост. После этого сверху насыпают примерно 5 – 7 сантиметров компоста.
Семенной картофель выкладывают на поверхность на расстоянии примерно 20 – 25 сантиметров друг от друга, иногда – в шахматном порядке.
Большие клубни можно разрезать, но важно, чтобы на каждой части оставалось не менее двух "глазок" / Фото Pinterest
Главная особенность этого способа в том, что клубни не закапывают в землю. Вместо этого их накрывают толстым слоем мульчи – около 15 сантиметров. Для этого подходят солома, сено или сухие листья. Такое "одеяло" помогает сохранять влагу, сдерживает сорняки и постепенно улучшает состояние почвы.
Когда растения растут, мульчу подсыпают еще, ведь новые клубни формируются выше. Это не только увеличивает урожай, но и защищает картофель от солнечного света, из-за которого он может позеленеть и накопить вредный соланин.
Какие растения сажать рядом с картофелем, чтобы получить больший урожай?
Картофель – одна из самых популярных и неприхотливых культур на огороде. Но урожай может быть лучшим, если правильно подобрать растения, которые будут расти рядом. Такой подход называют соседними посадками: одни растения помогают другим – улучшают почву, отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых. Об этом пишет Southern Living.
Растения, которые хорошо растут рядом с картофелем:
Лучше всего подходят культуры с неглубокими корнями – они не мешают формированию клубней.
- Шпинат – имеет неглубокие корни и не мешает картофелю расти.
- Чеснок – своим запахом отпугивает тлю и жуков.
- Фасоль – обогащает почву азотом, который нужен картофелю.
- Капуста – помогает отпугивать картофельных жуков.
- Хрен – защищает растения от колорадского жука.
- Салат – имеет поверхностные корни и хорошо растет рядом.
- Шнитт-лук – отпугивает вредителей и привлекает насекомых-опылителей.
- Базилик – помогает бороться с некоторыми вредителями.
- Бархатцы – отпугивают многих вредителей и украшают огород.
- Кинза – привлекает полезных насекомых, которые уничтожают вредителей.
- Петрушка – улучшает вкус картофеля и отпугивает жуков.
- Настурция – привлекает вредителей на себя, отвлекая их от картофеля.
Некоторые культуры могут мешать росту картофеля или способствовать распространению болезней. Растения, которые не стоит сажать рядом с картофелем:
- Баклажаны – принадлежат к той же семье и имеют общие болезни.
- Огурцы – требуют очень много воды, из-за чего картофелю может не хватать влаги.
- Другие корнеплоды (морковь, репа и т.д.) – конкурируют с картофелем за место в почве и питательные вещества.
Почему нельзя сажать елку возле дома?
- Многие украинцы высаживают елки во дворе, чтобы озеленить территорию. Однако специалисты предупреждают: сажать такое дерево слишком близко к дому опасно.
- Елка имеет мощную корневую систему, которая со временем разрастается. Из-за этого корни могут повредить фундамент, поднимать бетонные дорожки и деформировать тротуарную плитку. В старых зданиях это иногда приводит даже к трещинам в стенах.
- Кроме того, взрослая елка может вырасти до 10 – 20 метров. Во время сильного ветра такое дерево может сломаться или упасть на дом, автомобиль или электролинии.
- Именно поэтому эксперты рекомендуют высаживать большие деревья не ближе чем за 3 – 5 метров от зданий. Экологи советуют сажать хвойные еще дальше – примерно за 10 – 15 метров от дома, подальше от коммуникаций и на открытом участке.