Секрет американских фермеров заключается в том, что они используют метод посадки под мульчу – он значительно упрощает работу на участке и помогает получить большой урожай. Об этом пишет "Радио Трек".

Как американцы сажают картофель без лопаты?

Картофель можно высаживать даже на участке с травой или газоном. Сначала траву скашивают и убирают крупные сорняки. Иногда на землю кладут слой газет, чтобы сдержать их рост. После этого сверху насыпают примерно 5 – 7 сантиметров компоста.

Семенной картофель выкладывают на поверхность на расстоянии примерно 20 – 25 сантиметров друг от друга, иногда – в шахматном порядке.

Большие клубни можно разрезать, но важно, чтобы на каждой части оставалось не менее двух "глазок" / Фото Pinterest

Главная особенность этого способа в том, что клубни не закапывают в землю. Вместо этого их накрывают толстым слоем мульчи – около 15 сантиметров. Для этого подходят солома, сено или сухие листья. Такое "одеяло" помогает сохранять влагу, сдерживает сорняки и постепенно улучшает состояние почвы.

Когда растения растут, мульчу подсыпают еще, ведь новые клубни формируются выше. Это не только увеличивает урожай, но и защищает картофель от солнечного света, из-за которого он может позеленеть и накопить вредный соланин.

Какие растения сажать рядом с картофелем, чтобы получить больший урожай?

Картофель – одна из самых популярных и неприхотливых культур на огороде. Но урожай может быть лучшим, если правильно подобрать растения, которые будут расти рядом. Такой подход называют соседними посадками: одни растения помогают другим – улучшают почву, отпугивают вредителей или привлекают полезных насекомых. Об этом пишет Southern Living.

Растения, которые хорошо растут рядом с картофелем:

Лучше всего подходят культуры с неглубокими корнями – они не мешают формированию клубней.

Шпинат – имеет неглубокие корни и не мешает картофелю расти.

Чеснок – своим запахом отпугивает тлю и жуков.

Фасоль – обогащает почву азотом, который нужен картофелю.

Капуста – помогает отпугивать картофельных жуков.

Хрен – защищает растения от колорадского жука.

Салат – имеет поверхностные корни и хорошо растет рядом.

Шнитт-лук – отпугивает вредителей и привлекает насекомых-опылителей.

Базилик – помогает бороться с некоторыми вредителями.

Бархатцы – отпугивают многих вредителей и украшают огород.

Кинза – привлекает полезных насекомых, которые уничтожают вредителей.

Петрушка – улучшает вкус картофеля и отпугивает жуков.

Настурция – привлекает вредителей на себя, отвлекая их от картофеля.

Некоторые культуры могут мешать росту картофеля или способствовать распространению болезней. Растения, которые не стоит сажать рядом с картофелем:

Баклажаны – принадлежат к той же семье и имеют общие болезни.

Огурцы – требуют очень много воды, из-за чего картофелю может не хватать влаги.

Другие корнеплоды (морковь, репа и т.д.) – конкурируют с картофелем за место в почве и питательные вещества.

