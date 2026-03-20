Одним из таких решений называют декоративное растение – тюльбагию фиолетовую, которую еще часто называют "африканским чесноком". Об этом сообщает Homes & Gardens.
Что известно о растении?
Тюльбагия – это многолетнее растение родом из Южной Африки, которое отличается неприхотливостью и может расти на одном месте несколько лет подряд. Она формирует густые кусты из узких листьев и украшает сад нежными фиолетовыми цветами, появляющимися в начале лета. Главная особенность растения – его запах.
При повреждении листьев выделяется аромат, похожий на чеснок. Это объясняется наличием серосодержащих соединений в составе растения. Именно они делают тюльбагию малопривлекательной для многих животных и вредителей. Исследования показывают, что Tulbaghia violacea содержит биологически активные вещества с антимикробными и инсектицидными свойствами. В частности, ее экстракты демонстрируют способность подавлять развитие грибков и вредных организмов.
Почему ее избегают кроты?
Хотя прямых научных исследований именно по кротам немного, эксперты BBC Gardeners' World Magazine объясняют эффект просто: резкий "чесночный" запах является неприятным для многих подземных животных. Поэтому они стараются избегать участков, где растет тюльбагия.
Кроме кротов, растение может отпугивать:
- некоторых насекомых-вредителей,
- других мелких животных.
Тюльбагия способна "выгнать" кротов с огорода / Фото Unsplash
Как правильно высаживать?
Садоводы советуют использовать тюльбагию как естественный барьер, высаживая:
- по периметру участка,
- вдоль дорожек,
- вокруг грядок или клумб.
Так образуется своеобразная "ароматная линия", которая помогает уменьшить риск появления нежелательных гостей. Кроме защитных свойств, тюльбагия имеет еще одно преимущество – она украшает сад в течение всего лета. Цветение длится с июня по август, а регулярное удаление увядших цветов стимулирует появление новых бутонов.
Какой цветок поможет спасти урожай от слизней?
- Слизни – одни из самых неприятных вредителей в огороде. Они способны за считанные ночи повредить молодые всходы, клубнику, салат и другие нежные культуры. Именно поэтому садоводы все чаще ищут природные способы защиты грядок без использования химии.
- Одним из таких решений считается настурция – яркий декоративный цветок, который не только украшает участок, но и выполняет роль природного "защитника" урожая.
- Настурция содержит в своем составе вещества, абсолютно безопасными для людей, но одновременно неприятными для слизней и других моллюсков. Ее запах и особые биохимические соединения создают своеобразный барьер, который отпугивает вредителей и заставляет их обходить участки, где растет это растение.