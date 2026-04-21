Важно не сажать картофель на одном и том же месте каждый год – это истощает почву и повышает риск болезней. Об этом пишут VSN.

Что делать во время посадки картофеля для хорошего урожая?

Подготовка картофеля

Перед посадкой важно правильно подготовить картофель:

используйте только здоровые клубни без гнили, трещин и пятен;

лучший вариант – средний размер (не мелкий и не крупный картофель);

форма должна быть ровной, без деформаций.

Когда подкармливать

Распространенная ошибка – подкармливать после появления ростков. На самом деле лучше сделать это сразу после посадки, чтобы растение лучше прижилось и получило достаточно питания. Если почва бедная, картофель может вырасти мелким.

Простую домашнюю подкормку можно сделать из доступных ингредиентов. Для создания концентрата надо хорошо размешать 1 литр воды, 1 чайную ложку соли, 1 чайная ложка крахмала, 5 капель йода. Затем этот концентрат нужно развести в 10 литрах воды и полить грядку после посадки.

Повторять подкормку следует примерно раз в 10 – 14 дней.

При правильной посадке и подкормке картофель лучше укореняется, растет ровнее и больше, меньше страдждает от вредителей и дает стабильно высокий урожай.

Многие подкармливают картофель слишком поздно, и это неправильно / Фото Pinterest

Какие растения сажать рядом с картофелем, чтобы был больший урожай?

Картофель лучше растет, если рядом есть "друзья" – растения, которые отпугивают вредителей, улучшают почву или не мешают корням. Об этом пишет Southern Living.

Лучшие соседи для картофеля:

Шпинат и салат имеют неглубокие корни и не мешают картофелю.

Фасоль обогащает почву азотом, что полезно для роста картофеля.

Чеснок и лук (лук-порей, шнитт-лук) отпугивают вредителей и предотвращают болезни.

Капуста помогает уменьшить количество жуков.

Хрен отпугивает опасного колорадского жука.

Базилик защищает от мелких вредителей и улучшает вкус.

Бархатцы отгоняют много насекомых-вредителей.

Кинза и петрушка привлекают полезных насекомых, которые уничтожают вредителей.

Настурции "отвлекают" вредителей на себя.

Растения, которые нельзя сажать рядом с картофелем:

Баклажаны болеют теми же болезнями, что и картофель.

Огурцы требуют много воды и конкурируют за влагу.

Другие корнеплоды (морковь, свекла и т.д.) соревнуются за пространство и питательные вещества.

Если правильно подобрать соседей, картофель растет лучше, меньше болеет и дает больший урожай.

Хрущ вредит клубнике: что важно знать

Весной клубнику часто уничтожают личинки майского жука. Они живут в земле и едят корни растений, из-за чего кусты быстро погибают.

Как понять, что есть вредитель:

куст внезапно увядает,

легко вытягивается из почвы без корней.

Что делать:

проверить землю возле растения;

найти и уничтожить личинки;

при необходимости подкормить куст.

Как предотвратить: