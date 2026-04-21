Важно не сажать картофель на одном и том же месте каждый год – это истощает почву и повышает риск болезней. Об этом пишут VSN.
Что делать во время посадки картофеля для хорошего урожая?
Подготовка картофеля
Перед посадкой важно правильно подготовить картофель:
- используйте только здоровые клубни без гнили, трещин и пятен;
- лучший вариант – средний размер (не мелкий и не крупный картофель);
- форма должна быть ровной, без деформаций.
Когда подкармливать
Распространенная ошибка – подкармливать после появления ростков. На самом деле лучше сделать это сразу после посадки, чтобы растение лучше прижилось и получило достаточно питания. Если почва бедная, картофель может вырасти мелким.
Простую домашнюю подкормку можно сделать из доступных ингредиентов. Для создания концентрата надо хорошо размешать 1 литр воды, 1 чайную ложку соли, 1 чайная ложка крахмала, 5 капель йода. Затем этот концентрат нужно развести в 10 литрах воды и полить грядку после посадки.
Повторять подкормку следует примерно раз в 10 – 14 дней.
При правильной посадке и подкормке картофель лучше укореняется, растет ровнее и больше, меньше страдждает от вредителей и дает стабильно высокий урожай.
Многие подкармливают картофель слишком поздно, и это неправильно / Фото Pinterest
Какие растения сажать рядом с картофелем, чтобы был больший урожай?
Картофель лучше растет, если рядом есть "друзья" – растения, которые отпугивают вредителей, улучшают почву или не мешают корням. Об этом пишет Southern Living.
Лучшие соседи для картофеля:
- Шпинат и салат имеют неглубокие корни и не мешают картофелю.
- Фасоль обогащает почву азотом, что полезно для роста картофеля.
- Чеснок и лук (лук-порей, шнитт-лук) отпугивают вредителей и предотвращают болезни.
- Капуста помогает уменьшить количество жуков.
- Хрен отпугивает опасного колорадского жука.
- Базилик защищает от мелких вредителей и улучшает вкус.
- Бархатцы отгоняют много насекомых-вредителей.
- Кинза и петрушка привлекают полезных насекомых, которые уничтожают вредителей.
- Настурции "отвлекают" вредителей на себя.
Растения, которые нельзя сажать рядом с картофелем:
- Баклажаны болеют теми же болезнями, что и картофель.
- Огурцы требуют много воды и конкурируют за влагу.
- Другие корнеплоды (морковь, свекла и т.д.) соревнуются за пространство и питательные вещества.
Если правильно подобрать соседей, картофель растет лучше, меньше болеет и дает больший урожай.
Хрущ вредит клубнике: что важно знать
Весной клубнику часто уничтожают личинки майского жука. Они живут в земле и едят корни растений, из-за чего кусты быстро погибают.
Как понять, что есть вредитель:
куст внезапно увядает,
легко вытягивается из почвы без корней.
Что делать:
проверить землю возле растения;
найти и уничтожить личинки;
при необходимости подкормить куст.
Как предотвратить:
перекапывать почву осенью и весной;
уменьшать количество жуков в мае с помощью ловушек или собирать вручную.