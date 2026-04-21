Важливо не садити картоплю на одному й тому ж місці щороку – це виснажує ґрунт і підвищує ризик хвороб. Про це пишуть VSN.
Що робити під час посадки картоплі для хорошого врожаю?
Підготовка картоплі
Перед посадкою важливо правильно підготувати картоплю:
- використовуйте лише здорові бульби без гнилі, тріщин і плям;
- найкращий варіант – середній розмір (не дрібна і не велика картопля);
- форма має бути рівною, без деформацій.
Коли підживлювати
Поширена помилка – підживлювати після появи паростків. Насправді краще зробити це одразу після посадки, щоб рослина краще прижилася і отримала достатньо живлення. Якщо ґрунт бідний, картопля може вирости дрібною.
Просте домашнє підживлення можна зробити з доступних інгредієнтів. Для створення концентрату треба добре розмішати 1 літр води, 1 чайну ложку солі, 1 чайна ложка крохмалю, 5 крапель йоду. Потім цей концентрат потрібно розвести у 10 літрах води і полити грядку після посадки.
Повторювати підживлення слід приблизно раз на 10 – 14 днів.
За правильної посадки та підживлення картопля краще вкорінюється, росте рівнішою і більшою, менше страдждає від шкідників і дає стабільно вищий урожай.
Багато хто підживлює картоплю занадто пізно, і це неправильно
Які рослини садити поруч із картоплею, щоб був більший урожай?
Картопля краще росте, якщо поруч є "друзі" – рослини, які відлякують шкідників, покращують ґрунт або не заважають корінню. Про це пише Southern Living.
Найкращі сусіди для картоплі:
- Шпинат і салат мають неглибоке коріння і не заважають картоплі.
- Квасоля збагачує ґрунт азотом, що корисно для росту картоплі.
- Часник і цибуля (цибуля-порей, шніт-цибуля) відлякують шкідників і запобігають хворобам.
- Капуста допомагає зменшити кількість жуків.
- Хрін відлякує небезпечного колорадського жука.
- Базилік захищає від дрібних шкідників і покращує смак.
- Чорнобривці відганяють багато комах-шкідників.
- Кінза і петрушка приваблюють корисних комах, які знищують шкідників.
- Настурції "відволікають" шкідників на себе.
Рослини, які не можна садити поруч із картоплею:
- Баклажани хворіють тими ж хворобами, що й картопля.
- Огірки потребують багато води і конкурують за вологу.
- Інші коренеплоди (морква, буряк тощо) змагаються за простір і поживні речовини.
Якщо правильно підібрати сусідів, картопля росте краще, менше хворіє і дає більший урожай.
Хрущ шкодить полуниці: що важливо знати
Навесні полуницю часто нищать личинки хруща. Вони живуть у землі й їдять коріння рослин, через що кущі швидко гинуть.
Як зрозуміти, що є шкідник:
кущ раптово в'яне,
легко витягується з ґрунту без коріння.
Що робити:
перевірити землю біля рослини;
знайти й знищити личинки;
за потреби підживити кущ.
Як запобігти:
перекопувати ґрунт восени і навесні;
зменшувати кількість жуків у травні за допомогою пасток або збирати вручну.