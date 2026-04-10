Эксперты Cluboz предупреждают: одна большая личинка может за ночь полностью перегрызть корни растения, что приводит к его гибели.
Как распознать проблему?
О первых "симптомах" проблемы говорит внезапное увядание клубники. Если куст выглядит слабым, а при легком потягивании легко выходит из почвы без корней – это явный признак поражения. В таком случае стоит:
- немедленно проверить почву,
- найти и уничтожить личинку,
- а растение попробовать спасти с помощью стимуляторов роста.
Специалисты отмечают: борьба с майским жуком начинается еще до высадки растений. Глубокая перекопка земли осенью и весной помогает уничтожить личинок, поднимая их на поверхность, где они погибают от холода или становятся добычей птиц.
Также важно контролировать взрослых жуков в мае – именно они откладывают яйца в почву. Для этого используют световые ловушки или механически стряхивают насекомых с деревьев.
Как выглядит личинка майского жука / Фото Unsplash
Какие народные средства хорошо работают?
Как рассказывает "Зеленая усадьба", среди экологических методов популярными остаются народные средства. В частности, раствор нашатырного спирта (20 миллилитров на 10 литров воды), которым поливают кусты под корень, отпугивает вредителей и одновременно подпитывает растения азотом.
Эффективным также считается настой луковой шелухи и высадки растений-сидератов, таких как горчица или люпин – их корни делают почву непригодной для жизни личинок. В случае массового поражения приходится применять более сильные средства.
Как выгнать муравьев из сада?
- Муравьи в саду могут стать настоящей проблемой, особенно если они начинают активно размножаться и повреждать растения или "разводить" тлю. По словам эксперта по уходу за садом Молли Миллер, один из самых простых способов отпугнуть этих насекомых – использование обычного мыла.
- Дело в том, что муравьи ориентируются с помощью специальных химических сигналов – феромонов. Именно благодаря им они находят дорогу к пище и передают маршрут другим особям. Мыло, особенно с выраженным ароматом, разрушает эти "следы", из-за чего насекомые теряют ориентацию и оставляют опасную для них территорию.
- Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно приготовить простой раствор: несколько ложек жидкого мыла развести в воде и опрыскать места скопления муравьев или их "дорожки". Важно делать это регулярно, особенно после дождя, который может смывать защитный эффект.