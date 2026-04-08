Специалисты The Spruce отмечают, что основная причина связана не с суевериями или народными приметами, а с температурой почвы.

Смотрите также Муравьи исчезнут из вашего сада благодаря этому неожиданному средству из ванной

Почему нельзя сажать картофель перед Пасхой?

Ранняя весна часто бывает нестабильной: земля еще недостаточно прогрета, возможны ночные заморозки, а влага после таяния снега может привести к загниванию клубней. Если посадить картофель слишком рано, он может долго не всходить или даже испортиться в земле.

Обычно оптимальное время для посадки наступает тогда, когда почва прогревается по меньшей мере до +8...+10 градусов на глубине 10 сантиметров, передает Teagasc. Именно на этот период часто приходится время после Пасхи, поэтому и сформировалась такая народная рекомендация.



Что говорит народная мудрость?

Кроме агрономических причин, существует и традиционное объяснение. В народе считалось, что до Пасхи земля еще "не проснулась" после зимы, поэтому любые полевые работы, в частности посадка картофеля, не принесут хорошего урожая.

Эксперты советуют ориентироваться не только на календарь, но и на погодные условия. Если весна теплая и стабильная, посадку можно начать немного раньше. В то же время в холодные годы лучше не спешить, чтобы не рисковать будущим урожаем. Таким образом, запрет сажать картофель до Пасхи имеет как народное, так и вполне практическое основание, связано с условиями почвы и погодой.

Когда лучше всего белить деревья перед Пасхой?

Специалисты советуют проводить эту процедуру в период с конца марта до середины апреля, когда температура воздуха уже стабильно держится выше нуля. Именно в это время побелка является наиболее эффективной, ведь помогает подготовить деревья к весеннему потеплению и защитить их от стресса, вызванного резкими изменениями погоды.

Белый слой на стволе выполняет сразу несколько важных функций. Он отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев коры днем и ее резкое охлаждение ночью, что может приводить к трещинам. Кроме того, побелка создает дополнительный барьер от вредителей и болезней, которые активизируются весной. Именно поэтому правильный выбор времени – накануне Пасхи – считается оптимальным для ухода за садом и сохранения здоровья деревьев.