Специалисты Gardening guide отмечают, что лучшее время для побелки – ранняя весна, когда температура воздуха стабильно держится выше нуля.

Обычно это период с конца марта до середины апреля – именно накануне Пасхальных праздников. Основная цель побелки – защитить кору от:

резких перепадов температур,

солнечных ожогов,

вредителей.

Белый цвет отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев ствола днем и резкое охлаждение ночью.

Как правильно побелить деревья

Как правильно побелить деревья, чтобы это реально работало?

Как пишет "Эспрессо", чтобы побелка деревьев действительно выполняла защитную функцию важно правильно подготовить ствол.

Перед нанесением раствора следует очистить кору от мха, лишайников и отслоений, аккуратно обработать трещины и, при необходимости, замазать повреждения садовым варом. Побелку проводят в сухую погоду при плюсовой температуре, используя раствор на основе извести с добавлением медного купороса и компонента для лучшего прилипания, например глины или клея. Консистенция должна быть средней густоты, чтобы смесь хорошо держалась на коре. Наносить побелку нужно равномерно – от основания ствола и до нижних скелетных ветвей, не оставляя пропусков. Особое внимание стоит уделить южной стороне дерева, которая больше всего страдает от солнечных ожогов.

Молодые деревья рекомендуется белить слабым раствором, чтобы не повредить нежную кору. В то же время эксперты отмечают: если деревья были побелены еще осенью, весной процедуру можно только обновить.

Таким образом, побелка деревьев перед Пасхой – не только традиция, но и важный элемент ухода за садом, который помогает сохранить здоровье растений и обеспечить хороший урожай в будущем.

Когда лучше всего мыть окна?

Эксперты советуют выбирать для этого правильное время суток – лучше всего мыть окна рано утром или поздно вечером. В эти часы солнце не такое активное, поэтому моющий раствор не высыхает слишком быстро и не оставляет разводов на стекле. Идеальными считаются также пасмурные дни без дождя – тогда результат будет максимально чистым и равномерным.

По периодичности, внешние окна обычно моют дважды в год – весной и осенью, ведь именно в эти периоды накапливается больше всего грязи после зимы или лета. Внутренние же поверхности можно очищать значительно чаще – зависимости от того, как быстро в помещении собирается пыль. Например, в квартирах у дороги или в городах с активным движением окна могут пачкаться быстрее, поэтому требуют регулярного ухода.