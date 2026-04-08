Фахівці Gardening guide зазначають, що найкращий час для побілки – рання весна, коли температура повітря стабільно тримається вище нуля.

Зазвичай це період із кінця березня до середини квітня – саме напередодні Великодніх свят. Основна мета побілки – захистити кору від:

різких перепадів температур,

сонячних опіків,

шкідників.

Білий колір відбиває сонячні промені, запобігаючи перегріванню стовбура вдень і різкому охолодженню вночі.

Як правильно побілити дерева, щоб це реально працювало?

Як пише "Еспресо", щоб побілка дерев справді виконувала захисну функцію важливо правильно підготувати стовбур.

Перед нанесенням розчину слід очистити кору від моху, лишайників і відшарувань, акуратно обробити тріщини та, за потреби, замазати пошкодження садовим варом. Побілку проводять у суху погоду при плюсовій температурі, використовуючи розчин на основі вапна з додаванням мідного купоросу та компонента для кращого прилипання, наприклад глини або клею. Консистенція має бути середньої густини, щоб суміш добре трималася на корі. Наносити побілку потрібно рівномірно – від основи стовбура і до нижніх скелетних гілок, не залишаючи пропусків. Особливу увагу варто приділити південному боку дерева, який найбільше страждає від сонячних опіків.

Молоді дерева рекомендується білити слабшим розчином, щоб не пошкодити ніжну кору. Водночас експерти наголошують: якщо дерева були побілені ще восени, навесні процедуру можна лише оновити.

Таким чином, побілка дерев перед Великоднем – не лише традиція, а й важливий елемент догляду за садом, який допомагає зберегти здоров'я рослин і забезпечити гарний врожай у майбутньому.

Коли найкраще мити вікна?

Експерти радять обирати для цього правильний час доби – найкраще мити вікна рано вранці або пізно ввечері. У ці години сонце не таке активне, тому мийний розчин не висихає надто швидко і не залишає розводів на склі. Ідеальними вважаються також похмурі дні без дощу – тоді результат буде максимально чистим і рівномірним.

Щодо періодичності, зовнішні вікна зазвичай миють двічі на рік – навесні та восени, адже саме в ці періоди накопичується найбільше бруду після зими чи літа. Внутрішні ж поверхні можна очищати значно частіше – залежно від того, як швидко в приміщенні збирається пил. Наприклад, у квартирах біля дороги або в містах із активним рухом вікна можуть бруднитися швидше, тому потребують регулярнішого догляду.