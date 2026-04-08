Фахівці The Spruce зазначають, що основна причина пов'язана не з забобонами або народними прикметами, а з температурою ґрунту.

Чому не можна садити картоплю перед Великоднем?

Рання весна часто буває нестабільною: земля ще недостатньо прогріта, можливі нічні заморозки, а волога після танення снігу може призвести до загнивання бульб. Якщо посадити картоплю занадто рано, вона може довго не сходити або навіть зіпсуватися в землі.

Зазвичай оптимальний час для посадки настає тоді, коли ґрунт прогрівається щонайменше до +8…+10 градусів на глибині 10 сантиметрів, передає Teagasc. Саме на цей період часто припадає час після Великодня, тому й сформувалася така народна рекомендація.



Що каже народна мудрість?

Окрім агрономічних причин, існує і традиційне пояснення. У народі вважалося, що до Великодня земля ще "не прокинулася" після зими, тому будь-які польові роботи, зокрема посадка картоплі, не принесуть гарного врожаю.

Експерти радять орієнтуватися не лише на календар, а й на погодні умови. Якщо весна тепла і стабільна, посадку можна розпочати трохи раніше. Водночас у холодні роки краще не поспішати, щоб не ризикувати майбутнім урожаєм. Таким чином, заборона садити картоплю до Великодня має як народне, так і цілком практичне підґрунтя, пов'язане з умовами ґрунту та погодою.

Коли найкраще білити дерева перед Великоднем?

Фахівці радять проводити цю процедуру в період із кінця березня до середини квітня, коли температура повітря вже стабільно тримається вище нуля. Саме в цей час побілка є найбільш ефективною, адже допомагає підготувати дерева до весняного потепління та захистити їх від стресу, спричиненого різкими змінами погоди.

Білий шар на стовбурі виконує одразу кілька важливих функцій. Він відбиває сонячні промені, запобігаючи перегріванню кори вдень і її різкому охолодженню вночі, що може призводити до тріщин. Крім того, побілка створює додатковий бар'єр від шкідників і хвороб, які активізуються навесні. Саме тому правильний вибір часу – напередодні Великодня – вважається оптимальним для догляду за садом і збереження здоров'я дерев.