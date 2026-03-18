Популярний інтернет-журнал Hunker поділився перевіреними способами, як швидко очистити стіни від жиру та плям, не пошкодивши їхнього покриття.
Що справді допоможе прибрати жир зі стін?
Перш за все, варто визначити тип фарби на стінах. Матові поверхні потребують обережного очищення, бо вони менш стійкі до тертя, тоді як глянцеві або напівглянцеві фарби витримують регулярне чищення та контакт з вологою.
- Для стін, пофарбованих олійною або латексною фарбою, ефективним засобом стане суміш води, білого оцту та миючого для посуду. Кислотна природа оцту розщеплює жир, не руйнуючи фарбу.
- Для глянцевих поверхонь можна використовувати харчову соду. Легка абразивність допомагає відокремити залишки жиру: пасту з соди та води наносять на пляму, залишають на кілька хвилин і акуратно протирають м'якою тканиною.
Важливо пам'ятати: оцет і сода не підсилюють дію один одного, а при змішуванні частково нейтралізують ефект, тому краще застосовувати їх окремо. Як пише AOL, ці прості підручні засоби дозволяють позбутися навіть засохлого жиру за лічені хвилини, зберігаючи чистоту та безпеку фарбованих стін у будинку.
Як відмити жир зі стін / Фото Unsplash
Які 4 кольори стін ідеально приховують плями?
Плями, подряпини та сліди від пальців на стінах – одна з найпоширеніших проблем у будь-якому будинку, особливо там, де часто перебувають діти або домашні тварини. Часто навіть невеликі забруднення стають надто помітними через невдало підібраний колір стін. До прикладу, найбільш непрактичним є білий колір.
Натомість дизайнери радять обирати:
- Світло-сірий – універсальний відтінок, який виглядає сучасно і водночас практично. Він добре приховує пил, легкі розводи та сліди від рук, не створюючи контрасту, який підкреслює кожну деталь. Такий колір легко поєднувати з різними декоративними елементами та меблями.
- Бежеві стіни додають кімнаті тепла та затишку. Крім естетичного ефекту, цей колір чудово маскує плями та подряпини середнього розміру. Його натуральні відтінки роблять забруднення менш помітними, ніж на світлих або яскравих поверхнях.
- Оливково-зелений – чудовий вибір для тих, хто хоче додати кольору, але при цьому зберегти практичність. Він відмінно приховує як жирні плями, так і сліди від пилу чи водяних бризок. Крім того, цей відтінок створює природну атмосферу і добре поєднується з дерев'яними меблями та рослинами.
- Темно-сині стіни виглядають елегантно та насичено. Вони не тільки додають глибини кімнаті, але й чудово маскують пил, сліди від рук та інші забруднення. Важливо тільки пам'ятати про достатнє освітлення, щоб темний колір не робив приміщення занадто похмурим.