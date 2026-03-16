Про кілька типових помилок, яких варто уникати під час ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єрів Вікторія Камєнєва в інстаграмі.

Яких рішень в ремонті краще уникати?

За її словами, деякі рішення виглядають логічними на етапі проєктування, але в реальному користуванні виявляються не надто практичними.

Мікрохвильовка у верхніх шафах

Мікрохвильову піч іноді встановлюють у верхніх шафах, коли не вистачає місця у високому пеналі або хочеться звільнити робочу поверхню. Проте таке розташування не завжди зручне. Якщо техніка знаходиться занадто високо, користуватися нею стає складніше, особливо людям невисокого зросту. До того ж це може бути небезпечно – наприклад, коли потрібно дістати гарячу тарілку супу або іншу рідку страву.

Духова шафа поруч зі шторами

Ще одна поширена помилка – встановлення духової шафи біля вікна, де висять штори. Під час приготування їжі тканина швидко вбирає запахи та жирні випари. Крім того, при відкриванні духовки гарячі дверцята можуть торкатися штор і з часом пошкодити тканину, особливо якщо вона не призначена для високих температур.



Краще не встановлювати духовку поруч зі шторами

Мийка впритул до холодильника

Таке планування іноді використовують, щоб заощадити місце. Однак у повсякденному користуванні воно створює низку незручностей. Якщо між мийкою та холодильником немає хоча б невеликої ділянки стільниці, на кухні стає важко працювати. До того ж краплі води постійно потрапляють на бокову частину холодильника або шафи. З часом це може пошкодити матеріали, наприклад спричинити розбухання ДСП.

Посудомийка шириною 45 сантиметрів

Компактні посудомийні машини часто здаються ідеальним варіантом для маленьких кухонь. Проте їхня місткість обмежена. Для однієї людини цього може бути достатньо, але у сім'ї таку техніку доводиться запускати набагато частіше – іноді навіть кілька разів на день. Через це зникає відчутна економія часу та електроенергії.



Мала посудомийка на кухні – не найкращий варіант

Занадто багато вузьких шаф

Іноді дизайнери або власники намагаються максимально заповнити простір кухні вузькими шафами. Але таке рішення має свої недоліки.

По-перше, велика кількість фасадів значно підвищує вартість кухні.

По-друге, якщо шафи занадто вузькі, гарнітур може виглядати перевантаженим і менш естетичним.

Фахівці наголошують, що правильне планування кухні – це не лише про красивий дизайн, а й про щоденний комфорт.

Цікаво! Як пише Better Homes and Gardens, дизайнери радять уникати червонуватих дерев'яних відтінків для кухонних шаф, бо вони cтаромодні.

