Про основні помилки, які роблять під час ремонту кухні, розповіли експерти @gotovo.remontt у тіктоці.

Що виглядає не актуально на кухні?

Шафи не до стелі

Кухонні шафи, які не доходять до стелі, поступово виходять із моди. Простір над ними часто перетворюється на місце, де накопичується пил і бруд. Натомість дизайнери радять обирати шафи до самої стелі – вони виглядають акуратніше, створюють цілісний вигляд кухні та забезпечують більше місця для зберігання.



Дизайнери радять робити шафи до стелі / Фото Pinterest

Відсутність підсвітки у робочій зоні

Ще одна поширена помилка – відсутність освітлення над стільницею. Без підсвітки робоча зона стає менш зручною для приготування їжі, особливо у вечірній час. У сучасних кухнях все частіше встановлюють LED-підсвітку під навісними шафами, яка робить роботу на кухні комфортнішою та додає інтер’єру стильного вигляду.

Накладні мийки

Накладні мийки, які виступають над поверхнею стільниці, поступово втрачають популярність. Вони можуть виглядати менш естетично і ускладнюють прибирання. Замість них дизайнери радять вбудовані або інтегровані мийки, які встановлюються врівень зі стільницею або під нею. Таке рішення виглядає сучасніше та спрощує догляд за кухнею.



Вбудовані мийки мають стильніший вигляд / Фото Pinterest

Шафи, що відкриваються натисканням

Системи відкривання без ручок, які працюють при натисканні, довгий час були популярними у мінімалістичних кухнях. Проте у повсякденному використанні вони не завжди зручні: на фасадах залишаються відбитки пальців, а механізми можуть швидко зношуватися. У 2026 році дизайнери частіше повертаються до акуратних ручок або прихованих профілів, які поєднують стиль і практичність.

Яскраві фасади

Надто яскраві кухонні фасади – ще один тренд, що поступово відходить. Насичені кольори швидко набридають і можуть робити простір перевантаженим. Замість цього популярними стають спокійні природні відтінки – бежевий, графітовий, оливковий або теплі деревні текстури. Вони виглядають стримано і залишаються актуальними значно довше.

Що обирають у сучасних кухнях?

Як зазначає Homes and Gardens, у 2026 році кухні стають більш функціональними, мінімалістичними та продуманими. Дизайнери радять робити ставку на практичність, якісні матеріали та нейтральну кольорову палітру. Саме такі рішення дозволяють створити кухню, яка виглядатиме сучасно навіть через кілька років після ремонту.

