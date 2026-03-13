Об основных ошибках, которые делают во время ремонта кухни, рассказали эксперты @gotovo.remontt в тиктоке.
Что выглядит не актуально на кухне?
- Шкафы не до потолка
Кухонные шкафы, которые не доходят до потолка, постепенно выходят из моды. Пространство над ними часто превращается в место, где скапливается пыль и грязь. Зато дизайнеры советуют выбирать шкафы до самого потолка – они выглядят аккуратнее, создают целостный вид кухни и обеспечивают больше места для хранения.
Дизайнеры советуют делать шкафы до потолка / Фото Pinterest
- Отсутствие подсветки в рабочей зоне
Еще одна распространенная ошибка – отсутствие освещения над столешницей. Без подсветки рабочая зона становится менее удобной для приготовления пищи, особенно в вечернее время. В современных кухнях все чаще устанавливают LED-подсветку под навесными шкафами, которая делает работу на кухне более комфортной и придает интерьеру стильный вид.
- Накладные мойки
Накладные мойки, которые выступают над поверхностью столешницы, постепенно теряют популярность. Они могут выглядеть менее эстетично и затрудняют уборку. Вместо них дизайнеры советуют встроенные или интегрированные мойки, которые устанавливаются вровень со столешницей или под ней. Такое решение выглядит современнее и упрощает уход за кухней.
Встроенные мойки имеют более стильный вид / Фото Pinterest
- Шкафы, открывающиеся нажатием
Системы открывания без ручек, которые работают при нажатии, долгое время были популярными в минималистичных кухнях. Однако в повседневном использовании они не всегда удобны: на фасадах остаются отпечатки пальцев, а механизмы могут быстро изнашиваться. В 2026 году дизайнеры чаще возвращаются к аккуратным ручкам или скрытым профилям, которые сочетают стиль и практичность.
- Яркие фасады
Слишком яркие кухонные фасады – еще один тренд, что постепенно отходит. Насыщенные цвета быстро надоедают и могут делать пространство перегруженным. Вместо этого популярными становятся спокойные природные оттенки – бежевый, графитовый, оливковый или теплые древесные текстуры. Они выглядят сдержанно и остаются актуальными значительно дольше.
Что выбирают в современных кухнях?
Как отмечает Homes and Gardens, в 2026 году кухни становятся более функциональными, минималистичными и продуманными. Дизайнеры советуют делать ставку на практичность, качественные материалы и нейтральную цветовую палитру. Именно такие решения позволяют создать кухню, которая будет выглядеть современно даже через несколько лет после ремонта.
