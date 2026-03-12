Эксперты Homes and Gardens выделили несколько самых распространенных элементов, которые могут испортить впечатление от интерьера.

Какие вещи выглядят плохо в интерьере?

Искусственные цветы

Пластиковые букеты давно перестали быть признаком элегантности. Они делают комнату безжизненной и добавляют ощущение устарелости.

Альтернатива: живые растения, сухоцветы или даже простые ветки в стильной вазе. Такие детали создают атмосферу ухоженного пространства и природной гармонии.



Замените искусственные цветы на сухоцветы / Фото Pinterest

Разноцветный текстиль

Коврики, пледы, полотенца и постель разных оттенков часто выглядят хаотично. Такой "коллаж" цветов может подсознательно сигнализировать о недостатке вкуса или экономии.

Альтернатива: однотонные комплекты в спокойных, нейтральных оттенках. Такая простота делает комнату "дороже" на вид без лишних затрат.

Поддельное искусство

Дешевые репродукции в позолоченных рамках давно стали штампом. Они создают эффект "попытки казаться богатым", а не настоящей эстетики.

Альтернатива: стильные постеры, собственные фотографии или работы молодых художников. Это придаст интерьеру индивидуальности и искренности, а также подчеркнет вкус хозяев.



Замените дешевые репродукции на стильные постеры / Фото Pinterest

Что еще портит впечатление от дома?

Как пишут эксперты Business Insider, есть и другие вещи, которые могут портить впечатление от вашего дома, в частности:

Беспорядок создает ощущение хаоса и разрушает чистоту и порядок, которые делают дом роскошным. Чтобы избежать этого эффекта, эксперты советуют оформлять поверхности – журнальные столики, полки и комоды – в минималистическом стиле, оставляя только необходимые предметы. Неправильно подобранные шторы или жалюзи способны испортить общее впечатление от комнаты. Продуманный выбор оконной отделки может полностью изменить восприятие пространства и придать интерьеру ощущение гармонии и завершенности. Также стоит уделить внимание технике и проводам: неопрятные кабели моментально портят эффект от продуманного дизайна. Скрытое расположение техники и аккуратная прокладка проводов помогает поддержать чистый, обтекаемый вид, подчеркивая изысканность интерьера.

Какие трюки сделают интерьер более стильным?

Дизайнеры рекомендуют использовать большие подушки, создавая визуальную иерархию, и придерживаться непарного количества подушек для стилизации дивана. А сочетание различных узоров, текстур и декоративных деталей помогает создать стильный и уютный интерьер.