Что стоит знать о натяжных потолках?

Натяжные стены быстро набирают популярность в современном интерьере и уже считаются одним из самых заметных трендов ремонта. Технология монтажа напоминает установку натяжных потолков. Сначала по периметру стены монтируют специальный профиль, после чего в него натягивают полотно – обычно ПВХ или тканевое.

Оно создает абсолютно ровную декоративную поверхность, полностью скрывая дефекты основной стены. С помощью натяжных стен можно легко скрыть: трещины и неровности поверхности, старую краску или обои, следы предыдущего ремонта.

Также за полотном можно разместить дополнительную звукоизоляцию или коммуникации, а розетки и выключатели устанавливают еще на этапе монтажа, чтобы после завершения работ все выглядело аккуратно.

Почему люди отказываются от шпаклевки?

Классическое выравнивание стен – процесс трудоемкий и длительный. Он включает:

нанесение штукатурки,

шпаклевание,

высыхание,

шлифовку,

грунтование,

покраска или наклеивание обоев.

В результате ремонт может длиться неделями, а квартира на это время превращается в строительную площадку.

Как это работает?

Натяжные стены работают по другому принципу: бригада мастеров устанавливает конструкцию за один день, практически без пыли и мусора. Скорость и чистота монтажа делают технологию все более популярной. К тому же во многих случаях стоимость монтажа натяжных стен ниже, чем полный цикл традиционного выравнивания.

Натяжные стены открывают широкие возможности для оформления интерьера. Сегодня доступны:

матовые и глянцевые полотна,

тканевые текстуры,

полотна с фотопечатью,

имитации дерева,

камня или бетона.

Особенно эффектно смотрятся акцентные стены с внутренней подсветкой, что добавляет глубины и современного дизайнерского эффекта.

Какие преимущества такого метода?

Среди основных плюсов натяжных стен:

маскировка неровностей и трещин,

дополнительное шумопоглощение,

устойчивость цвета – поверхность не выгорает,

возможность быстрого ремонта отдельного участка,

скрытые проводка и коммуникации,

монтаж розеток и выключателей без сверления декоративного слоя.

