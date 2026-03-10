Как отметило издание Woman and Home, идеально застеленная кровать, сдержанная цветовая палитра и минимум декора создают атмосферу абсолютной гармонии.

Смотрите также Прощай, сливочный: какой цвет станет трендом весны – лета 2026 года

Как выглядит спальня Виктории Бекхэм?

Все выглядит настолько аккуратно и продуманно, что кажется – здесь нет места для обычных вещей. Лишь несколько ностальгических фотографий на стене, где Виктория изображена вместе с мужем, легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом, намекают на то, что это все же жилое пространство.

Стиль спальни Бекхэмов можно описать как сдержанную элегантность. В комнате нет лишних деталей – только тщательно подобранные элементы, которые вместе создают эффект дорогого гостиничного номера. Особую роль играют:

качественное постельное белье, которое выглядит безупречно и добавляет ощущение комфорта;

многослойное освещение – настольные лампы и мягкая подсветка создают теплую атмосферу;

стеновые панели и приглушенные цвета, что добавляют интерьеру глубины;

металлические выключатели и фурнитура, которые подчеркивают элегантность даже в мелочах.

Все элементы подобраны так, чтобы функциональность не уступала стилю. Именно поэтому спальня выглядит одновременно минималистичной и роскошной.



Как выглядит спальня звезды / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм

Как достичь подобного эффекта у себя дома?

Главная особенность этого интерьера – ощущение покоя и пространства. Мягкие цвета, отсутствие лишних предметов и продуманное освещение создают эффект комнаты, где хочется отдыхать. Несмотря на то, что дизайн выглядит очень дорогим, многие его элементы можно повторить и в обычной квартире.

Достаточно сделать ставку на качественные материалы, нейтральную палитру и минимум декора. Как отмечает VOGUE, одной из важнейших составляющих "гостиничного" дизайна является качественная постель. Эксперты советуют выбирать простыни с высокой плотностью нитей (300+), натуральные ткани – такие как египетский хлопок или сатин – и многослойное постельное белье: простой комплект подчеркнет ощущение комфорта. В результате получается интерьер, который выглядит настолько идеально, что легко поверить – это номер люксового отеля.

Какой ремонт Дакота Джонсон сделала сама?

Дакота Джонсон самостоятельно покрасила кухонные шкафы в своем доме в Лос-Анджелесе в два оттенка зеленого. Интерьер кухни создает теплую и уютную атмосферу благодаря зеленым фасадам, мягкому ковру и латунному чайнику.