Этим она похвасталась результатом во время экскурсии по дому для дизайнерского издания archdigest.

Смотрите также Одна деталь – и стиль исчезает: дизайнеры назвали роковые ошибки на кухне

Какой цвет выбрала звезда для кухни?

Во время разговора актриса призналась, что это уже не первая ее попытка сделать кухню зеленой. Ранее, когда она жила в Нью-Йорке, эксперимент с цветом оказался неудачным.

Я люблю зеленый. В Нью-Йорке я покрасила кухню в зеленый, но это был ужасный зеленый. Он выглядел безумно. Сейчас, кажется, я все сделала правильно,

– поделилась Джонсон.

В этот раз она выбрала два оттенка зеленого, которые гармонично сочетаются: более светлый для верхних шкафов и более темный – для нижних. Такой прием добавляет глубины пространству и делает кухню более объемной и интересной.

Как выглядит кухня Дакоты Джонсон: смотрите видео

Зеленые фасады создали теплую, уютную атмосферу, особенно в сочетании с мягким ковром с ворсом, нейтральными фоторамками и латунным чайником. Интерьер выглядит живым и персонализированным – без ощущения "глянцевой" стерильности.

Эксперты по дизайну неоднократно подчеркивают: простой слой краски может полностью изменить пространство. История Джонсон – еще одно подтверждение того, что для обновления кухни не обязательно планировать дорогой ремонт. Достаточно точно выбранного оттенка и смелости к изменениям.

Какие преимущества имеет зеленый цвет?

Землистый зеленый продолжает оставаться одним из самых популярных цветов в интерьере. Как пишет Homes and Gardens, он добавляет естественности, баланса и спокойствия – особенно в кухонном пространстве, где важно совместить функциональность и комфорт. Впрочем, если зеленый – не ваш вариант, дизайнеры советуют обратить внимание на другие глубокие оттенки:

теплые бежевые,

карамельные,

приглушенный синий или терракотовый.

Главное – не бояться экспериментировать и помнить, что интерьер должен отражать характер владельца.

Какие 3 цвета идеально впишутся в любой интерьер?

Дизайнеры рекомендуют использовать красный, желтый и синий цвета для ярких акцентов в интерьере весной 2026 года. К примеру, темно-синий цвет считается недооцененным, но может добавить глубины и элегантности при правильном использовании.