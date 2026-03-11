Об этом сообщает Business Insider. С помощью ИИ пара решила сэкономить деньги.

Какой дом сделала пара?

31-летний итальянец Симоне Солаззо и 32-летняя нидерландка Анне Лейдеккерс признались, что алгоритмы помогли им:

создать базовый план дома;

подобрать строительные материалы;

подготовить смету;

рассчитать объемы закупок.

В результате супруги смогли реализовать проект небольшого дома в минималистическом стиле, уложившись в относительно ограниченный бюджет. Анне отметила, что идея альтернативного строительства привлекала ее давно.

Я никогда не видела себя в типичном, скучном доме,

– объяснила она.

Чем помог ИИ?

Первые несколько месяцев пара посвятила детальному планированию. Друг-архитектор помог с общей концепцией и чертежами, но во время строительства именно ИИ стал их главным помощником. В частности, они использовали его для:

измерений и технических расчетов;

планирования закупок;

определения необходимого количества материалов.

По словам Симоне, для реализации проекта пришлось приобрести примерно 250 различных позиций строительных материалов, и искусственный интеллект помогал организовать весь процесс. Впрочем, полностью полагаться на искусственный интеллект оказалось невозможно. Иногда система давала неточные или даже вымышленные ответы, особенно если ей не хватало данных.

Несмотря на это супруги убеждены, что построить дом с использованием искусственного интеллекта вполне реально. Однако без дополнительной помощи людей процесс мог бы длиться дольше, а результат был бы менее качественным.

Интересно! Сегодня технологии искусственного интеллекта активно используют во многих сферах – от строительства до промышленности. Например, немецкий автоконцерн BMW планирует привлекать человекоподобных роботов с ИИ на своем заводе в Лейпциге для сборки высоковольтных батарей и других компонентов.

Какой ремонт Дакота Джонсон сделала сама?

Дакота Джонсон решила взяться за самостоятельный ремонт в своем доме в Лос-Анджелесе, и результат оказался впечатляющим. Актриса лично покрасила кухонные шкафы, выбрав два оттенка зеленого – более светлый для верхних шкафов и более темный для нижних.

Такой контраст создает визуальную глубину и делает кухню более структурированной и стильной. Благодаря зеленым фасадам кухня выглядит теплой и уютной, даже несмотря на минималистичный современный стиль. Пространство дополняют мягкий ковер, что подчеркивает комфорт и делает пол приятной для ходьбы босиком, а также латунный чайник, который добавляет нотку роскоши и изысканности.