Експерти Homes and Gardens виділили декілька найпоширеніших елементів, які можуть зіпсувати враження від інтер'єру.

Які речі виглядають погано в інтер'єрі?

Штучні квіти

Пластикові букети давно перестали бути ознакою елегантності. Вони роблять кімнату неживою і додають відчуття застарілості.

Альтернатива: живі рослини, сухоцвіти або навіть прості гілки у стильній вазі. Такі деталі створюють атмосферу доглянутого простору та природної гармонії.



Замініть штучні квіти на сухоцвіти / Фото Pinterest

Різнобарвний текстиль

Килимки, пледи, рушники та постіль різних відтінків часто виглядають хаотично. Такий "колаж" кольорів може підсвідомо сигналізувати про брак смаку або економію.

Альтернатива: однотонні комплекти у спокійних, нейтральних відтінках. Така простота робить кімнату "дорогішою" на вигляд без зайвих витрат.

Підроблене мистецтво

Дешеві репродукції в позолочених рамках давно стали штампом. Вони створюють ефект "намагання здаватися багатим", а не справжньої естетики.

Альтернатива: стильні постери, власні фотографії або роботи молодих художників. Це додасть інтер’єру індивідуальності та щирості, а також підкреслить смак господарів.



Замініть дешеві репродукції на стильні постери / Фото Pinterest

Що ще псує враження від дому?

Як пишуть експерти Business Insider, є й інші речі, які можутьь псувати враження від вашої оселі, зокрема:

Безлад створює відчуття хаосу й руйнує чистоту та порядок, які роблять дім розкішним. Щоб уникнути цього ефекту, експерти радять оформлювати поверхні – журнальні столики, полиці та комоди – у мінімалістичному стилі, залишаючи тільки необхідні предмети. Неправильно підібрані штори або жалюзі здатні зіпсувати загальне враження від кімнати. Продуманий вибір віконного оздоблення може повністю змінити сприйняття простору і додати інтер'єру відчуття гармонії та завершеності. Також варто приділити увагу техніці та дротам: неохайні кабелі моментально псують ефект від продуманого дизайну. Приховане розташування техніки й акуратне прокладання проводів допомагає підтримати чистий, обтічний вигляд, підкреслюючи вишуканість інтер'єру.

Які трюки зроблять інтер'єр стильнішим?

Дизайнери рекомендують використовувати великі подушки, створюючи візуальну ієрархію, і дотримуватися непарної кількості подушок для стилізації дивану. А поєднання різних візерунків, текстур та декоративних деталей допомагає створити стильний і затишний інтер'єр.