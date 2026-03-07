Дизайнери Homes and Gardens наголошують: існує кілька простих правил, які допоможуть швидко зробити диван більш елегантним, затишним і гармонійним.

Для цього не потрібно купувати нові меблі – іноді достатньо правильно підібраних подушок, текстур та декоративних деталей.

Як покращити вид дивану?

Правильне співвідношення подушок

Одна з найпоширеніших помилок – занадто маленькі декоративні подушки. Стандартні моделі, які продаються в магазинах, часто губляться на великому дивані. Фахівці радять обирати більші подушки, приблизно 50 × 50 сантиметрів, які розміщують у кутах дивана. У центрі можна додати одну поперекову подушку. Важливо створити візуальну ієрархію: одна подушка може бути акцентною, тоді як інші повинні гармонійно підтримувати композицію.

Дизайнери House Beautiful часто радять дотримуватися ще одного простого правила – непарної кількості подушок. Три або п'ять декоративних елементів зазвичай виглядають природніше та цікавіше, ніж парна кількість. Такий прийом створює легку асиметрію, яка робить композицію більш живою та сучасною.



Які трюки зроблять інтер'єр стильнішим / Фото Pinterest

Поєднуйте різні візерунки

Якщо диван має однотонну оббивку, дизайнери радять сантиметрівіливо експериментувати з принтами на подушках. Головне правило – контраст масштабу. Наприклад, великі геометричні або ботанічні орнаменти краще поєднувати з дрібнішими візерунками. Також допомагають декоративні деталі – облямівка, китиці або повторення кольорів у різних елементах інтер'єру.

Додавайте різні текстури

Текстури відіграють важливу роль у створенні затишної атмосфери. Поєднання різних матеріалів робить диван більш цікавим і багатошаровим. Льон, оксамит, букле або гобелен добре поєднуються між собою і створюють відчуття тепла. Нейтральні тканини можна комбінувати з більш виразними текстурами, щоб досягти балансу між елегантністю і комфортом.

