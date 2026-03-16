О нескольких типичных ошибках, которых стоит избегать во время ремонта, рассказала дизайнер интерьеров Виктория Каменева в инстаграме.
Каких решений в ремонте лучше избегать?
По ее словам, некоторые решения выглядят логичными на этапе проектирования, но в реальном пользовании оказываются не слишком практичными.
- Микроволновка в верхних шкафах
Микроволновую печь иногда устанавливают в верхних шкафах, когда не хватает места в высоком пенале или хочется освободить рабочую поверхность. Однако такое расположение не всегда удобное. Если техника находится слишком высоко, пользоваться ею становится сложнее, особенно людям невысокого роста. К тому же это может быть опасно – например, когда нужно достать горячую тарелку супа или другое жидкое блюдо.
- Духовой шкаф рядом со шторами
Еще одна распространенная ошибка – установка духового шкафа возле окна, где висят шторы. Во время приготовления пищи ткань быстро впитывает запахи и жирные испарения. Кроме того, при открывании духовки горячая дверца может касаться штор и со временем повредить ткань, особенно если она не предназначена для высоких температур.
Лучше не устанавливать духовку рядом со шторами / Фото Pinterest
- Мойка вплотную к холодильнику
Такую планировку иногда используют, чтобы сэкономить место. Однако в повседневном пользовании она создает ряд неудобств. Если между мойкой и холодильником нет хотя бы небольшого участка столешницы, на кухне становится трудно работать. К тому же капли воды постоянно попадают на боковую часть холодильника или шкафа. Со временем это может повредить материалы, например вызвать разбухание ДСП.
- Посудомойка шириной 45 сантиметров
Компактные посудомоечные машины часто кажутся идеальным вариантом для маленьких кухонь. Однако их вместимость ограничена. Для одного человека этого может быть достаточно, но в семье такую технику приходится запускать гораздо чаще – иногда даже несколько раз в день. Из-за этого исчезает ощутимая экономия времени и электроэнергии.
Малая посудомойка на кухне – не лучший вариант / Фото Pinterest
- Слишком много узких шкафов
Иногда дизайнеры или владельцы пытаются максимально заполнить пространство кухни узкими шкафами. Но такое решение имеет свои недостатки.
- Во-первых, большое количество фасадов значительно повышает стоимость кухни.
- Во-вторых, если шкафы слишком узкие, гарнитур может выглядеть перегруженным и менее эстетичным.
Специалисты отмечают, что правильное планирование кухни – это не только о красивом дизайне, но и о ежедневном комфорте.
Интересно! Как пишет Better Homes and Gardens, дизайнеры советуют избегать красноватых деревянных оттенков для кухонных шкафов, потому что они старомодные.
Какие 5 устаревших решений, которые выходят из моды в 2026 году?
- В 2026 году тенденции в дизайне кухонь постепенно меняются. Дизайнеры все чаще отказываются от решений, которые еще несколько лет назад были популярными, и делают ставку на более практичные, сдержанные и долговечные интерьеры.
- Одним из заметных трендов стал отказ от кухонных шкафов, которые не доходят до потолка. Ранее между верхними шкафами и потолком часто оставляли свободное пространство, которое использовали для декора или просто оставляли пустым.
- Однако на практике там быстро накапливается пыль, а сама кухня может выглядеть незавершенной. Поэтому в 2026 году все более популярными становятся шкафы до потолка, которые не только выглядят аккуратнее, но и обеспечивают дополнительное место для хранения.