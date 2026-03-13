Пользователь с ником @destyle_studio составил список 10 розеток, которые часто забывают во время ремонта, но без которых современный дом будет неполным.

Где обязательно стоит установить розетки?

1. Розетка для роутера внутри технического шкафа

Часто сетевое оборудование прячут в шкафах или нишах, чтобы не портить эстетику комнаты. Без отдельной розетки там придется использовать удлинители, что выглядит громоздко.

2. Розетка возле макияжного столика

Женщины и мужчины, которые пользуются феном, плойкой или другими гаджетами, часто жалуются на отсутствие удобных точек питания в зоне ухода за собой.

3. Вытяжка на кухне

Многие застройщики не предусматривают отдельную розетку для вытяжки. Она должна работать отдельно, а не через удлинители, чтобы избежать перегрузки сети.

4. Отдельная розетка в верхнем шкафу

Для кофемашин, тостеров или других технических гаджетов, которые хочется скрыть, отдельная розетка внутри верхних шкафов делает кухню более аккуратной.

5. Робот-пылесос (ниша + розетка внизу)

Базовая станция робота-пылесоса требует розетки на уровне пола. Без этого робот придется заряжать вручную, что неудобно.

Какие 10 розеток чаще всего забывают установить во время ремонта: смотрите видео

6. Вертикальный пылесос

Сейчас популярны легкие вертикальные пылесосы, которые требуют постоянного доступа к электропитанию. Небольшая розетка в шкафу или на видном месте облегчает ежедневную уборку.

7. Подсветка возле окна

Светодиодные ленты или декоративная подсветка часто монтируются без учета розеток. Планирование точек питания заранее позволяет создать красивую атмосферу без лишних удлинителей.

8. Розетка возле тумбы кровати

Небольшая, но необходимая. Зарядка телефона, ночник или электронная книга – без розетки у кровати приходится пользоваться удлинителем, что неэстетично и неудобно.

9. Увлажнитель воздуха

Современные системы очистки и увлажнения воздуха часто требуют собственной розетки, чтобы не зависеть от других приборов в комнате.

10. Розетка в ванной комнате

Отдельные точки питания для фена, бритвы или электронного зеркала должны быть безопасными и учитывать зоны влажности. Часто застройщики забывают об этой необходимости.

