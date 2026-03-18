Популярный интернет-журнал Hunker поделился проверенными способами, как быстро очистить стены от жира и пятен, не повредив их покрытия.
Смотрите также Большинство людей жалеют об этом после ремонта: 5 ошибок в кухне
Что действительно поможет убрать жир со стен?
Прежде всего, стоит определить тип краски на стенах. Матовые поверхности требуют осторожной очистки, потому что они менее устойчивы к трению, тогда как глянцевые или полуглянцевые краски выдерживают регулярную чистку и контакт с влагой.
- Для стен, окрашенных масляной или латексной краской, эффективным средством станет смесь воды, белого уксуса и моющего для посуды. Кислотная природа уксуса расщепляет жир, не разрушая краску.
- Для глянцевых поверхностей можно использовать пищевую соду. Легкая абразивность помогает отделить остатки жира: пасту из соды и воды наносят на пятно, оставляют на несколько минут и аккуратно протирают мягкой тканью.
Важно помнить: уксус и сода не усиливают действие друг друга, а при смешивании частично нейтрализуют эффект, поэтому лучше применять их по отдельности. Как пишет AOL, эти простые подручные средства позволяют избавиться даже от засохшего жира за считанные минуты, сохраняя чистоту и безопасность крашеных стен в доме.
Как отмыть жир со стен / Фото Unsplash
Какие 4 цвета стен идеально скрывают пятна?
Пятна, царапины и следы от пальцев на стенах – одна из самых распространенных проблем в любом доме, особенно там, где часто находятся дети или домашние животные. Часто даже небольшие загрязнения становятся слишком заметными из-за неудачно подобранного цвета стен. К примеру, наиболее непрактичным является белый цвет.
Зато дизайнеры советуют выбирать:
- Светло-серый – универсальный оттенок, который выглядит современно и одновременно практично. Он хорошо скрывает пыль, легкие разводы и следы от рук, не создавая контраста, который подчеркивает каждую деталь. Такой цвет легко сочетать с различными декоративными элементами и мебелью.
- Бежевые стены добавляют комнате тепла и уюта. Кроме эстетического эффекта, этот цвет прекрасно маскирует пятна и царапины среднего размера. Его натуральные оттенки делают загрязнения менее заметными, чем на светлых или ярких поверхностях.
- Оливково-зеленый – отличный выбор для тех, кто хочет добавить цвета, но при этом сохранить практичность. Он отлично скрывает как жирные пятна, так и следы от пыли или водяных брызг. Кроме того, этот оттенок создает естественную атмосферу и хорошо сочетается с деревянной мебелью и растениями.
- Темно-синие стены выглядят элегантно и насыщенно. Они не только добавляют глубины комнате, но и прекрасно маскируют пыль, следы от рук и другие загрязнения. Важно только помнить о достаточном освещении, чтобы темный цвет не делал помещение слишком мрачным.