Именно поэтому выбор краски – это не только вопрос эстетики, но и практичности. Дизайнеры City Magazine отмечают: неправильный оттенок может сделать даже небольшие загрязнения слишком заметными, тогда как удачно подобранный цвет способен "замаскировать" большинство мелких дефектов.

Смотрите также Дизайнеры очарованы: как вписать в интерьер самый трендовый цвет весны

Почему белый – не лучший выбор?

Хотя классический белый ассоциируется с чистотой и пространством, в реальности он является одним из самых "привередливых" цветов. На белых стенах сразу видно:

отпечатки пальцев,

пылевые полосы,

следы от мебели,

мелкие царапины.

Поэтому для коридоров, кухонь и зон с высокой проходимостью дизайнеры советуют выбирать более практичные оттенки.

Какие цвета лучше всего скрывают пятна?

Светло-серый

Светло-серый считается одним из самых универсальных цветов для дома. Он достаточно нейтральный, чтобы выглядеть современно, но в то же время хорошо скрывает мелкие загрязнения. Такой оттенок подходит для:

коридора,

гостиной,

офисной зоны.

Светло-серый сохраняет ощущение простора, но не подчеркивает пятна так, как белый.



Светло-серый – один из самых универсальных цветов / Фото Pinterest

Бежевые и песчаные оттенки

Бежевый добавляет комнате тепла и уюта, а также прекрасно маскирует пыль и следы прикосновений. Этот цвет особенно практичен для семейных пространств, где стены быстро загрязняются. Бежевые тона хорошо сочетаются с деревом, натуральным текстилем и теплым освещением.

Оливково-зеленый

Оливковый – один из самых трендовых природных цветов последних лет. Он не только выглядит спокойно и стильно, но и прекрасно скрывает ежедневный износ. На таких стенах менее заметны:

царапины,

пятна,

неровности краски.

Оливково-зеленый добавляет интерьеру естественного настроения и подходит даже для кухни или прихожей.



Оливковый – один из самых трендовых природных цветов / Фото Pinterest

Темно-синий

Темно-синий – это выбор для тех, кто хочет совместить элегантность и практичность. Он хорошо скрывает следы от рук и потертости, особенно в комнатах, где люди часто касаются стен. Такой оттенок лучше всего использовать как акцентную стену в просторных комнатах с хорошим освещением. Темно-синий придает интерьеру глубины и "дорогого" вида.

Как сохранить стены чистыми дольше?

Специалисты Housing отмечают: одного правильного цвета недостаточно. Важно также выбрать правильный тип покрытия.

Моющая краска с легким блеском значительно практичнее матовой.

Прозрачный защитный слой после окрашивания помогает избежать впитывания грязи.

В коридорах стоит рассмотреть декоративные панели или обои.

Для очистки стен не следует использовать агрессивные средства или жесткие губки. Лучше всего подходит: мягкая ткань из микрофибры теплая вода легкий мыльный раствор для стойких пятен Главное правило – не тереть сильно, чтобы не повредить слой краски.

Ранее мы писали, что самыми популярными способами отделки стен являются натуральные материалы, которые остаются актуальными и экологичными. Так, натуральный камень на всю стену или имитация скалы станет ярким акцентом, захватывающим и привлекающим к себе внимание.