Які рішення дизайнери ніколи б не втілили у власній квартирі – розповіли експерти Студії дизайну інтер'єру у тіктоці.

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Що не подобається дизайнерам?

Окрема шафа замість гардеробної

Однією з найпоширеніших помилок фахівці називають встановлення окремих шаф там, де є можливість облаштувати гардеробну зону або вбудовану систему зберігання. На думку дизайнерів, гардеробна дозволяє ефективніше використовувати простір, приховати речі від сторонніх очей та уникнути візуального перевантаження кімнати. Крім того, вбудовані системи часто вміщують значно більше речей, ніж звичайна шафа.

Пластикові підвіконня

Ще одне рішення, від якого дедалі частіше відмовляються професіонали, – пластикові підвіконня. Хоча вони залишаються популярними через доступну ціну, з часом пластик може втрачати привабливий вигляд, дряпатися або жовтіти під впливом сонячного світла.

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Натомість дизайнери рекомендують звернути увагу на керамограніт. Такий матеріал відрізняється високою міцністю, стійкістю до подряпин, вологи та перепадів температур. Крім того, він виглядає дорожче та гармонійно вписується як у сучасні, так і в класичні інтер'єри.

На що звернути увагу під час ремонту?

Фахівці наголошують, що якісний інтер'єр – це не лише про красиву картинку. Важливо обирати рішення, які залишатимуться практичними та актуальними протягом багатьох років. Саме тому перед ремонтом варто подумати не лише про вартість матеріалів, а й про їхню довговічність та зручність у повсякденному використанні.