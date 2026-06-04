Какие решения дизайнеры никогда бы не воплотили в собственной квартире – рассказали эксперты Студии дизайна интерьера в тиктоке.

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Что не нравится дизайнерам?

Отдельный шкаф вместо гардеробной

Одной из самых распространенных ошибок специалисты называют установку отдельных шкафов там, где есть возможность обустроить гардеробную зону или встроенную систему хранения. По мнению дизайнеров, гардеробная позволяет эффективнее использовать пространство, скрыть вещи от посторонних глаз и избежать визуальной перегрузки комнаты. Кроме того, встроенные системы часто вмещают значительно больше вещей, чем обычный шкаф.

Пластиковые подоконники

Еще одно решение, от которого все чаще отказываются профессионалы, – пластиковые подоконники. Хотя они остаются популярными из-за доступной цены, со временем пластик может терять привлекательный вид, царапаться или желтеть под воздействием солнечного света.

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Вместо этого дизайнеры рекомендуют обратить внимание на керамогранит. Такой материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам, влаге и перепадам температур. Кроме того, он выглядит дороже и гармонично вписывается как в современные, так и в классические интерьеры.

На что обратить внимание во время ремонта?

Специалисты отмечают, что качественный интерьер – это не только о красивой картинке. Важно выбирать решения, которые будут оставаться практичными и актуальными в течение многих лет. Именно поэтому перед ремонтом стоит подумать не только о стоимости материалов, но и об их долговечности и удобстве в повседневном использовании.