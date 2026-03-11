В некоторых случаях весеннее нанесение извести может даже повредить деревьям, особенно молодым или тем, имеющим нежную кору. Об этом пишет "ТСН".
Какие деревья лучше не белить весной?
Молодые деревья
Наиболее чувствительными к побелке являются молодые саженцы. Их кора еще тонкая и легко повреждается. Известковый раствор может вызвать ожоги или нарушить естественный защитный слой. Из-за этого дерево ослабевает, медленнее растет и становится более уязвимым к болезням и вредителям.
Косточковые плодовые деревья
К ним относятся вишня, черешня, абрикос и персик. У этих культур кора более нежная, чем у многих других деревьев. Если использовать слишком крепкий известковый раствор, на ней могут появиться трещины или другие повреждения.
Абрикосовые деревья не стоит белить весной / Фото Pinterest
Декоративные деревья
Многие декоративные виды имеют тонкую или особую структуру коры, которая не нуждается в побелке. В естественных условиях такие деревья хорошо переносят солнце и температурные изменения, поэтому нанесение извести может лишь нарушить их естественную защиту и даже ухудшить внешний вид.
Когда и как белить деревья?
Опытные садоводы советуют проводить побелку 2 – 3 раза в год. Об этом пишет Climapod.
Осень (октябрь – ноябрь)
Это самая важная побелка. Она защищает деревья от морозов, солнечных ожогов и зимних повреждений.
Конец зимы - начало весны (февраль – март)
В это время обновляют осенний слой побелки, чтобы защитить кору от перепадов температуры.
Лето (при необходимости)
Если побелку смыло дождями или она начала осыпаться, ее можно обновить.
В феврале и марте солнце может сильно нагревать темный ствол. Ночью температура резко падает, и из-за этого кора может трескаться. Белый цвет отражает солнечный свет, поэтому ствол меньше нагревается и лучше защищен от морозных повреждений.
Если осенью деревья не побелили, это стоит сделать в феврале или в начале марта. После апреля такая процедура уже почти не имеет защитного эффекта.
Как правильно белить деревья:
Обычно белят ствол от основания до первых ветвей, а также нижние ветви примерно на треть их длины.
Для побелки используют различные смеси: известковый раствор, водоэмульсионные краски, специальные садовые краски
Чтобы смесь лучше держалась на коре, к ней иногда добавляют глину, молоко, мыло, казеиновый или ПВА-клей.
Во время побелки важно, чтобы погода была сухой – тогда смесь хорошо высохнет и обеспечит надежную защиту дерева.
Какие деревья стоит обрезать в марте?
Ранняя весна – важное время для ухода за садом. Обрезка деревьев и кустов помогает растениям лучше расти, формировать новые побеги, обильнее цвести и давать лучший урожай. Хотя многие растения обрезают в апреле, некоторые стоит подстричь уже в марте.
- Глициния – если ее не обрезали зимой, март – последнее время перед летней обрезкой. Молодые побеги укорачивают, оставляя примерно две почки.
- Розы обрезают после завершения сильных морозов. Лишние побеги удаляют, а срез делают под углом чуть выше почки.
- Гортензия – весной убирают старые и слабые стебли, чтобы растение лучше цвело.
- Клематис – прошлогодние побеги обрезают на высоте около 25 – 30 сантиметров от земли, чтобы стимулировать новый рост.
- Плодовые деревья – в марте еще можно обрезать яблони и груши, пока не началось активное движение сока.