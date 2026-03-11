В некоторых случаях весеннее нанесение извести может даже повредить деревьям, особенно молодым или тем, имеющим нежную кору. Об этом пишет "ТСН".

Какие деревья лучше не белить весной?

Молодые деревья

Наиболее чувствительными к побелке являются молодые саженцы. Их кора еще тонкая и легко повреждается. Известковый раствор может вызвать ожоги или нарушить естественный защитный слой. Из-за этого дерево ослабевает, медленнее растет и становится более уязвимым к болезням и вредителям.

Косточковые плодовые деревья

К ним относятся вишня, черешня, абрикос и персик. У этих культур кора более нежная, чем у многих других деревьев. Если использовать слишком крепкий известковый раствор, на ней могут появиться трещины или другие повреждения.

Абрикосовые деревья не стоит белить весной

Декоративные деревья

Многие декоративные виды имеют тонкую или особую структуру коры, которая не нуждается в побелке. В естественных условиях такие деревья хорошо переносят солнце и температурные изменения, поэтому нанесение извести может лишь нарушить их естественную защиту и даже ухудшить внешний вид.

Когда и как белить деревья?

Опытные садоводы советуют проводить побелку 2 – 3 раза в год. Об этом пишет Climapod.

Осень (октябрь – ноябрь)

Это самая важная побелка. Она защищает деревья от морозов, солнечных ожогов и зимних повреждений.

Конец зимы - начало весны (февраль – март)

В это время обновляют осенний слой побелки, чтобы защитить кору от перепадов температуры.

Лето (при необходимости)

Если побелку смыло дождями или она начала осыпаться, ее можно обновить.

В феврале и марте солнце может сильно нагревать темный ствол. Ночью температура резко падает, и из-за этого кора может трескаться. Белый цвет отражает солнечный свет, поэтому ствол меньше нагревается и лучше защищен от морозных повреждений.

Если осенью деревья не побелили, это стоит сделать в феврале или в начале марта. После апреля такая процедура уже почти не имеет защитного эффекта.

Как правильно белить деревья:

Обычно белят ствол от основания до первых ветвей, а также нижние ветви примерно на треть их длины.

Для побелки используют различные смеси: известковый раствор, водоэмульсионные краски, специальные садовые краски

Чтобы смесь лучше держалась на коре, к ней иногда добавляют глину, молоко, мыло, казеиновый или ПВА-клей.

Во время побелки важно, чтобы погода была сухой – тогда смесь хорошо высохнет и обеспечит надежную защиту дерева.

