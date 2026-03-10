Большинство деревьев обычно обрезают в апреле, однако некоторые растения лучше подстричь уже в начале марта. Об этом пишет Express.
Какие растения надо обрезать в марте?
По словам эксперта по садоводству Крейга Уилсона, такая обрезка поможет растениям активнее расти и обильнее цвести.
Глициния
Это декоративное растение обычно обрезают в конце зимы или в начале весны. Если вы не сделали этого в феврале, март – последняя возможность до летней обрезки. Молодые побеги следует укоротить так, чтобы на каждом осталось примерно две почки.
Глицинию надо обрезать в марте / Фото Pinterest
Розы
Начало весны – один из лучших периодов для обрезки роз. Делать это стоит, когда сильные морозы уже прошли. Не бойтесь срезать лишние побеги: растение быстро восстановится и даст новые, сильные ветви. Срез делайте под углом примерно 45 градусов, на несколько миллиметров выше почки, а слишком густые стебли удаляйте.
Розы можно обрезать в начале весны / Фото Pinterest
Гортензия
Чтобы гортензия обильно цвела летом, ее также стоит обрезать в марте. Обычно удаляют старые или слабые стебли – это помогает растению направить силы на формирование новых побегов и цветов.
Гортензия нуждается в весенней обрезке / Фото Pinterest
Клематис
В начале весны нужно убрать прошлогодние побеги. Растение обычно обрезают на высоте примерно 25 – 30 сантиметров от земли. Такая процедура стимулирует активный рост и способствует пышному цветению.
Март – лучшее время для обрезки клематиса / Фото Pinterest
Плодовые деревья
В марте еще можно обрезать яблони и груши, пока они находятся в состоянии покоя. После начала активного сокодвижения делать это уже не рекомендуют. Во время обрезки формируйте крону так, чтобы она напоминала чашу – тогда свет будет равномерно попадать на все ветви. Если проводить обрезку вовремя, растения будут лучше развиваться и радовать обильным цветением в течение сезона.
Плодовые деревья лучше всего обрезать в марте / Фото Pinterest
Какие растения ни в коем случае нельзя обрезать весной?
Весной не стоит обрезать растения, которые цветут на прошлогодних побегах, потому что раннее обрезание уничтожает почки и будущие цветы. Об этом пишет Martha Stewart.
Эксперты советуют ждать после цветения или позднего лета (для формирования кроны). К таким растениям относятся:
- Рододендрон;
- Форзиция;
- Магнолия;
- Вейгела;
- Эхинацея;
- Молочай;
- Сирень;
- Дицентра;
- Аквилегия;
- Вибурнум;
- Цветущая айва.
Как в США сажают картофель без перекопки?
- Американские огородники сажают картофель без перекопки, используя метод под мульчу.
- Траву скашивают, убирают сорняки, иногда стелют газеты, сверху насыпают 5 – 7 сантиметров компоста.
- Семенной картофель выкладывают на поверхность на расстоянии 20 – 25 сантиметров, накрывают 15 сантиметрами мульчи (солома, сено, листья).
- Мульчу подсыпают по мере роста растений. Это помогает сохранять влагу, подавлять сорняки, улучшать почву и защищать клубни от солнца.