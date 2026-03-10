Більшість дерев зазвичай обрізають у квітні, однак деякі рослини краще підстригти вже на початку березня. Про це пише Express.

Які рослини треба обрізати у березні?

За словами експерта із садівництва Крейга Вілсона, така обрізка допоможе рослинам активніше рости та рясніше квітнути.

Гліцинія

Цю декоративну рослину зазвичай обрізають наприкінці зими або на початку весни. Якщо ви не зробили цього у лютому, березень – остання можливість до літньої обрізки. Молоді пагони слід скоротити так, щоб на кожному залишилося приблизно дві бруньки.

Гліцинію треба обрізати у березні / Фото Pinterest

Троянди

Початок весни – один із найкращих періодів для обрізки троянд. Робити це варто, коли сильні морози вже минули. Не бійтеся зрізати зайві пагони: рослина швидко відновиться і дасть нові, сильні гілки. Зріз робіть під кутом приблизно 45 градусів, на кілька міліметрів вище бруньки, а надто густі стебла видаляйте.

Троянди можна обрізати на початку весни / Фото Pinterest

Гортензія

Щоб гортензія рясно цвіла влітку, її також варто обрізати у березні. Зазвичай видаляють старі або слабкі стебла – це допомагає рослині спрямувати сили на формування нових пагонів і квітів.

Гортензія потребує весняної обрізки / Фото Pinterest

Клематис

На початку весни потрібно прибрати торішні пагони. Рослину зазвичай обрізають на висоті приблизно 25 – 30 сантиметрів від землі. Така процедура стимулює активний ріст і сприяє пишному цвітінню.

Березень – найкращий час для обрізки клематиса / Фото Pinterest

Плодові дерева

У березні ще можна обрізати яблуні та груші, поки вони перебувають у стані спокою. Після початку активного сокоруху робити це вже не рекомендують. Під час обрізки формуйте крону так, щоб вона нагадувала чашу – тоді світло рівномірно потраплятиме на всі гілки. Якщо проводити обрізку вчасно, рослини краще розвиватимуться і тішитимуть рясним цвітінням протягом сезону.

Плодові дерева найкраще обрізати у березні / Фото Pinterest

Які рослини у жодному разі не можна обрізати навесні?

Навесні не варто обрізати рослини, які цвітуть на минулорічних пагонах, бо раннє обрізання знищує бруньки та майбутні квіти. Про це пише Martha Stewart.

Експерти радять чекати після цвітіння або пізнього літа (для формування крони). До таких рослин належать:

Рододендрон;

Форзиція;

Магнолія;

Вейгела;

Ехінацея;

Молочай;

Бузок;

Дицентра;

Аквілегія;

Вібурнум;

Квітуча айва.

