Когда изголовье кровати слишком декоративное, оно может подрывать ощущение покоя, которое должна дарить спальня. Об этом сказала дизайнер Джордана Ашкенази в комментарии для The Spruce.

Чем заменить слишком декоративное изголовье?

Замена слишком декорированного изголовья вовсе не означает, что придется выбрать безликий вариант, который не придаст комнате стиля. Эксперт советует обратить внимание на мягкие тканевые модели, округлые силуэты и натуральные текстуры, такие как ротанг. Также вневременными и универсальными остаются кровати с низким каркасом.

Как пишет Sheerluxe, один из популярных дизайнов сегодня – изголовье от стены до стены. Этот дизайн превращает простой предмет мебели в центральный акцент комнаты. Некоторые модели имеют встроенные прикроватные столики и освещение. Такое изголовье способно освежить устаревшее пространство и придать спальне изысканную атмосферу дорогого отеля.

Сейчас в тренде – изголовья от стены до стены / Фото OWN LONDON, Dean Hearne

Если же вам ближе сдержанная естественная стилистика, обратите внимание на модели из тростника, ротанга или бамбука – они придают интерьеру легкости и непринужденности.

Плетеное изголовье привнесет в пространство мягкую текстуру и природный шарм. Оно гармонично сочетается с остальным интерьером, не перегружая комнату и не перетягивая все внимание на себя.

На самом деле можно обойтись и без изголовья, использовав многослойные подушки или нарисовав мурал за кроватью. Это идеальное решение для маленьких спален. Там небольшое количество мебели помогает визуально увеличить пространство.

Основные тренды в дизайне спален в 2026 году

Дизайнеры в комментарии для Veranda поделились ключевыми трендами 2026 года.

Коконы – пространства – "укрытия"

Спальня должна быть местом безопасности и покоя. Именно поэтому дизайн в стиле "кокона" становится одним из главных трендов 2026 года. Как отмечает основательница Argent Design Фонтанелла, это пространства, которые создают ощущение защищенности: мягкая постель, затемненные слои текстиля и теплое приглушенное освещение формируют зоны полного восстановления.

Цветовое "погружение"

Еще один тренд – окрашивание комнаты в один насыщенный цвет: стен, потолка и плинтусов одновременно. Это создает эффект "кокона" и делает пространство целостным. В 2026 году популярны: глубокие зеленые, темные серые (антрацит), приглушенные сливовые оттенки Такие цвета делают спальню более интимной, уютной и спокойной.

Больше узоров

В 2026 году в моде узоры. Возвращаются блок-принты, полосы, сделанные вручную, и винтажные цветочные орнаменты. Их сочетают в разных размерах, чтобы было интересно, но не перегружено.

Теплый модернизм

Для тех, кто не любит максимализм, появляется альтернатива – "теплый модернизм". Его суть: натуральное дерево, необработанные штукатурки, металл без лака, текстура вместо декора

Цвета – теплые нейтральные: белый, беж, глина, оливковый, приглушенный синий.

Многослойное освещение

Главное правило: не полагаться только на потолочный свет. Вместо этого используют настольные лампы, бра, скрытую подсветку. Освещение становится частью дизайна и создает мягкую атмосферу.

Индивидуальные кровати и постельные принадлежности

Растет спрос на индивидуальные решения: кровати со встроенным хранением, ниши для спальных зон, изголовья с интегрированными тумбами. Также популярна персонализированная постель – не наборы, а сочетание разных текстур и тканей.

Антикварные акценты

Винтаж и антиквариат остаются важными. Даже один старинный предмет – стул, зеркало или лампа – добавляет комнате "истории". Вместо комплектной мебели люди все чаще формируют спальню как набор уникальных вещей: семейные реликвии, вещи с барахолок и антикварных магазинов. Это создает более личный и "живой" интерьер.

