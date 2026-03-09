Як пише видання KURAZH, саме через сажу дрова згоряють швидше, а тепла в оселі стає значно менше.

Як ефективно очистити домоход?

Існує доступний і простий спосіб, який допомагає частково вирішити проблему без дорогого обслуговування чи виклику майстрів. Мовится про звичайну кухонну сіль, яка є практично в кожному домі. Коли сіль потрапляє у добре розігріте вогнище, вона вступає у хімічну реакцію з твердим нальотом сажі. У результаті нагар поступово розм'якшується і перестає утворювати щільну кірку на стінках димоходу.



Як очистити домохід за допомогою солі / Фото Unsplash

Якщо регулярно додавати невелику кількість солі під час топлення печі, сажа стає пухкою. Частина її вивітрюється разом із димом, а інша осідає у зольнику. Крім того, змінюється і характер горіння: полум'я стає більш інтенсивним, а дрова згоряють майже повністю.

Важливо! Фахівці наголошують, що важливо не використовувати занадто багато солі, адже її надлишок може вплинути на горіння і навіть частково пригасити полум'я.

Як правильно застосовувати цей метод?

Щоб отримати найкращий результат, сіль потрібно додавати тоді, коли піч уже добре розігріта, а дрова активно горять. Зазвичай достатньо однієї – двох столових ложок солі, які слід рівномірно розсипати поверх дров. Після цього можна почути легке потріскування, а полум'я іноді набуває яскраво-жовтого або помаранчевого відтінку. Це свідчить про початок процесу очищення.

Як часто потрібно чистити домохід?

The Spruce зазначає, що регулярне очищення димоходу – один із ключових факторів безпечної та ефективної роботи печі чи каміна. Основні рекомендації:

Щонайменше раз на рік – перед початком опалювального сезону варто провести повну перевірку і чищення димоходу.

При інтенсивному використанні печі – якщо піч або камін працює майже щодня, перевірку краще робити два рази на рік.

За наявності ознак проблем – неприємний запах, сильний дим, проблеми з тягою або стук барабанів у топці свідчать про надмірний нагар. У такому випадку чистку проводять незалежно від регулярного графіка.

