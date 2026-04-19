Темное пятно, появляющееся на швах в ванной комнате, не только портит вид, но и представляет угрозу для здоровья, поэтому его стоит убрать как можно быстрее. Об этом пишет Express.

Смотрите также Не жалюзи и не шторы: лучший способ оформить кухонные окна в 2026 году

Как очистить плитку в ванной от плесени?

Споры плесени постоянно присутствуют в воздухе, но проблемой они становятся тогда, когда находят благоприятные условия для роста. Ванная комната идеально подходит для этого: тепло, высокая влажность и поверхности, долго остающиеся мокрыми.

Особенно часто плесень появляется на герметике, межплиточных швах и складках шторки для душа, где влага задерживается надолго.

Хорошая новость заключается в том, что ее легко убрать.

Согласно советам экспертов по уборке, пищевая сода является одним из лучших натуральных средств для удаления пятен плесени из швов плитки.

Сода имеет легкий абразивный эффект, поэтому снимает грязь, не царапая плитку. Она щелочная, поэтому, в отличие от белого уксуса, не разрушает затирку. Также сода безопасна для семьи и домашних животных.

Черная плесень не только портит вид ванной, но и вредит здоровью

Как убрать плесень со швов с помощью соды:

добавьте 1 чайную ложку пищевой соды в бутылку-распылитель с водой;

хорошо встряхните, пока сода не растворится;

распылите раствор на пораженный участок;

оставьте на 10 минут.

Альтернативный способ – паста из соды:

смешайте полстакана пищевой соды и 2 – 3 чайные ложки воды;

регулируйте количество воды, пока не получите пасту, которую можно наносить;

нанесите пасту на швы;

оставьте на 10 минут;

потрите швы мягкой щеткой.

пятна плесени должны легко сойти;

смойте остатки водой.

В завершение еще раз сбрызните поверхность раствором соды и дайте высохнуть без вытирания. По словам экспертов, это поможет уничтожить остатки плесени и поможет предотвратить ее повторное появление.

Другие способы удаления плесени из ванной

Для очистки плесени можно использовать белый уксус, пищевую соду перекись водорода 3%, отбеливатель, моющее средство, буру и специальные средства. Об этом пишет The Spruce.

Сначала надо найти причину появления плесени. Это может быть или протекание труб, или постоянная влага, или слабая вентиляция. Стоит устранить проблему, иначе плесень вернется.

Как убрать плесень с потолка:

накройте пол и мебель пленкой;

смешайте уксус и воду 1:1;

если пятна сильные – используйте раствор: 3 части воды + 1 часть отбеливателя;

нанесите на плесень и оставьте на 15 минут;

аккуратно потрите губкой или щеткой;

потрите влажной тряпкой и высушите.

Как очистить стены:

нанесите уксус или перекись водорода;

оставьте на 10 минут;

почистите щеткой;

хорошо вытрите насухо.

Как убрать плесень с плитки и швов:

смешайте 2 столовые ложки буры с 2 стаканами теплой воды / для стойких пятен стоит смешать 2 части соды и 1 часть уксуса;

нанесите на плитку и швы;

оставьте на несколько минут;

почистите губкой или щеткой;

для швов удобно использовать старую зубную щетку.

Как очистить пол:

уберите коврики. Помойте пол от пыли. Используйте воду с уксусом или средство от плесени. Особенно хорошо вымойте углы и стыки. Смойте и высушите.

Как не допустить повторного появления плесени:

включайте вытяжку во время и после душа;

оставляйте дверь или окно открытыми;

вытирайте мокрые поверхности;

быстро ремонтируйте протечки;

поддерживайте влажность ниже 60%;

регулярно убирайте ванную комнату.

Главный враг плесени – сухость и свежий воздух.

Как быстро убрать жирные пятна на кухне?