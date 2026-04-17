Речь идет об оконной пленке и полках перед окном. Об этом пишет House Digest.

Как оформить окна на кухне в 2026 году?

Оконная пленка – это тонкий декоративный материал, который наклеивается прямо на стекло изнутри. Он не закрывает окно полностью, но меняет его вид и функциональность.

Преимущества:

приватность – с улицы сложнее увидеть интерьер, особенно вечером;

защита от солнца – меньше выгорает мебель и поверхности;

больше света, чем с занавесками – кухня остается светлой;

чистый минималистичный вид – нет тканей и карнизов нет тканей и карнизов;

дизайн-возможности: имитация матового стекла, геометрические узоры, декоративные "витражи", современные графические элементы;

недорогая альтернатива ремонту легко обновить интерьер, подходящая для современных и классических кухонь.

Минусы:

дешевые пленки могут со временем желтеть;

сложно переклеить без ошибок;

неправильная установка портит вид.

Как использовать оконную пленку: смотрите видео

Полки перед окном – это более декоративное и функциональное решение: полки монтируются прямо перед окном или частично его перекрывают. На них ставят комнатные растения стеклянную или декоративную посуду, книги с рецептами, небольшие кухонные аксессуары.

Преимущества:

добавляют "живого" интерьера;

создают стильную композицию;

частично закрывают окно для обеспечения приватности;

дают дополнительное место для хранения;

Недостатки:

при неправильном оформлении имеет вид беспорядка;

может уменьшить количество естественного света;

иногда требуется профессиональный монтаж.

Полки перед окном добавляют интерьеру "живости" / Фото Pinterest

Вместо традиционных штор и жалюзи все чаще используют минималистичную пленку или декоративные полки. Оба варианта помогают сделать пространство более стильным без дорогостоящего ремонта.

Какие шторы лучше не выбирать в 2026 году?

Шторы сильно влияют на вид комнаты, и неудачный выбор может быстро испортить интерьер и потребовать замены.

Дизайнеры советуют избегать: