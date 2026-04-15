Чтобы проверить это не в теории, а на практике, журналисты 24 Канала обратились к девушке, которая год назад решилась на такой эксперимент.

Ранее Надежда (имя изменено в целях безопасности и для сохранения анонимности) рассказала, что делает ремонт в ванной своими руками. По советам в тиктоке она решила перекрасить плитку. Тогда это выглядело как рискованное решение, ведь в комментариях к подобным видео часто предсказывают быстрое "отслоение" краски. Мы вернулись к героине, чтобы узнать: что произошло с плиткой спустя год активного пользования?

В каком состоянии плитка сейчас?

Она в отличном состоянии. Не оправдались те комментарии, которые есть под каждым видео с покраской плитки, о том, что "все слезет за год". Я переживала, что будет плесень, но нигде нет, все чистенько. Это превзошло мои ожидания, потому что я думала, что за год придется снова возобновлять покраску.

Появились ли дефекты – сколы, трещины или царапины?

Нет, ничего такого нет. Но не скажу, что все идеально. Есть нюансы:

Во-первых, сама плитка была уложена неровно, и в местах с глубокими швами краска немного "вздулась".

Во-вторых, из-за того, что унитаз первые два месяца не был закреплен, он немного повредил краску на полу – пришлось подкрасить участок, и он немного отличается по цвету.

И еще один момент – в месте, где стоит тяжелая бутылка геля для стирки, краска частично слезла. Возможно, из-за веса или химии.



В месте, где стоит бутылка геля для стирки, краска частично слезла / Фото предоставлено 24 Каналу

Как краска ведет себя во "влажных" зонах?

Возле душа и раковины – все идеально. Там плитка выглядит даже лучше, чем на полу. Основные проблемы как раз с полом.

Насколько сложно ухаживать за такой плиткой?

Белая матовая плитка на стенах – просто супер: легко моется и не создает проблем. А вот зеленый матовый пол – это уже сложнее. На ней видно буквально все:

капли,

волосы,

пыль.

Нужно часто убирать. Еще один нюанс – если мыть пол влажными салфетками, их ворс цепляется за краску и остается на поверхности.



На плитке хорошо видно пыль, капли и волосы / Фото предоставлено 24 Каналу

Легко ли отмываются загрязнения?

В общем да: пыль, налет – все хорошо отмывается, краска нормально реагирует на бытовую химию и даже на пароочиститель. Я использую его раз в несколько месяцев – и все выглядит как новое. Но есть исключения: например, пятно от розовой зубной пасты отмывалось долго, а след от красного маркера вообще не удалось полностью убрать – даже ацетоном.

Когда покраска плитки – хорошая идея, а когда нет?

Если нужно быстро и недорого "освежить" вид – это отличное решение. В моем случае полноценный ремонт ванной потянул бы за собой кучу сложных и дорогих изменений, поэтому покраска стала настоящим спасением. Сейчас даже думаю перекрасить плитку на веранде.

А вот для арендованного жилья я бы, пожалуй, не советовала – это требует много времени и усилий. К тому же я красила, когда не жила в квартире. Делать это параллельно с повседневным пользованием ванной было бы очень сложно.

Как ванна выглядит через год после покраски / Фото предоставлены 24 Каналу

Как правильно красить плитку?

Как отмечает Ideal Home Guide, покраска плитки – это не просто быстрый лайфхак, а процесс, который требует правильной подготовки. Самый важный этап – тщательная очистка:

плитку нужно хорошо вымыть,

обезжирить и слегка зашлифовать, чтобы краска лучше держалась.

Далее желательно нанести адгезионную грунтовку, особенно если поверхность глянцевая. Само окрашивание стоит делать специальной краской для плитки, нанося ее тонкими слоями (2 – 3 раза) с паузами на высыхание - это поможет избежать трещин и отслоения.

После покраски важно закрепить результат защитным покрытием, особенно на полу или во влажных зонах. Лак или герметик защитит поверхность от воды, царапин и облегчит уход.

Как сэкономить на ремонте?

Ранее мы писали, что эксперты советуют использовать обои под покраску и ламинат вместо дорогих материалов для экономии на ремонте. Минимализм в мебели и использование текстиля и освещения вместо декора помогут создать современный интерьер без больших затрат.