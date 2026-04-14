Смотрите также Как создать "дофаминовый" интерьер и не превратить дом в хаос: советы дизайнеров
Где можно сэкономить без потери вида?
- Обои вместо покраски
Одним из лучших решений являются обои под покраску вместо идеально выровненных и окрашенных стен. Они:
- помогают скрыть неровности,
- выглядят аккуратно.
Кроме того, обои стоят значительно дешевле, чем подготовка стен под краску.
- Ламинат вместо паркета
Для пола стоит выбрать ламинат средней ценовой категории. Современные варианты хорошо имитируют дерево, имеют приятный вид и служат достаточно долго. Это оптимальный баланс между ценой и качеством.
- Натяжной потолок
Еще один бюджетный вариант – простой натяжной потолок. Он быстро монтируется, выглядит опрятно и не требует сложных ремонтных работ, как классическое выравнивание.
Какие еще советы реально экономят деньги?
Кроме базовых решений, дизайнеров Real Simple советуют обратить внимание на детали:
- Меньше мебели – больше пространства. Минимализм не только модный, но и дешевле.
- Открытые полки вместо шкафов. Это выглядит современно и стоит значительно меньше.
- Простая мебель из масс-маркета. Она легко вписывается в интерьер и не "перегружает" бюджет.
- Текстиль и свет вместо декора. Шторы, подушки и теплое освещение могут полностью изменить вид комнаты.
- Один акцент вместо многих. Например, яркое кресло или картина – этого достаточно, чтобы освежить интерьер.
Современный интерьер – это не о дорогих материалах, а о чистоте, простоту и продуманный подход. Даже с минимальным бюджетом можно создать пространство, которое будет выглядеть стильно и комфортно для жизни. Иногда меньше – это не только лучше, но и значительно дешевле
Ранее мы уже упоминали, что подсветка пола и глянцевая плитка выглядят очень эффектно и добавляют интерьеру современности. Они создают ощущение пространства, "вау-эффект" и часто ассоциируются с дорогим дизайном. Однако за этой эстетикой скрывается ряд практических нюансов, которые важно учитывать.