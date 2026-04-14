Усіма секретами поділилися експерти ktc_remont у тіктоці.

Де можна зекономити без втрати вигляду?

  • Шпалери замість фарбування

Одним із найкращих рішень є шпалери під фарбування замість ідеально вирівняних і фарбованих стін. Вони:

  • допомагають приховати нерівності,
  • виглядають акуратно.

Крім того, шпалери коштують значно дешевше, ніж підготовка стін під фарбу.

  • Ламінат замість паркету

Для підлоги варто обрати ламінат середньої цінової категорії. Сучасні варіанти добре імітують дерево, мають приємний вигляд і служать достатньо довго. Це оптимальний баланс між ціною та якістю.

  • Натяжна стеля

Ще один бюджетний варіант – проста натяжна стеля. Вона швидко монтується, виглядає охайно і не потребує складних ремонтних робіт, як класичне вирівнювання.

Як заощадити на ремонті: дивіться відео

@ktc_remont

Ремонт економ класу. Що таке бюджетний ремонт. Це ніяк не пофарбовані стелі. Все максимально просто, але ідеально в плані надійності та швидкості.

♬ Coastal Vibes - GorillaSoundz

Які ще поради реально економлять гроші?

Окрім базових рішень, дизайнери Real Simple радять звернути увагу на деталі:

  • Менше меблів – більше простору. Мінімалізм не лише модний, а й дешевший.
  • Відкриті полиці замість шаф. Це виглядає сучасно і коштує значно менше.
  • Прості меблі з мас-маркету. Вони легко вписуються в інтер'єр і не "перевантажують" бюджет.
  • Текстиль і світло замість декору. Штори, подушки та тепле освітлення можуть повністю змінити вигляд кімнати.
  • Один акцент замість багатьох. Наприклад, яскраве крісло або картина – цього достатньо, щоб освіжити інтер'єр.

Сучасний інтер'єр – це не про дорогі матеріали, а про чистоту, простоту і продуманий підхід. Навіть із мінімальним бюджетом можна створити простір, який виглядатиме стильно та комфортно для життя. Іноді менше – це не тільки краще, а й значно дешевше

Раніше ми вже згадували, що підсвітка підлоги та глянцева плитка виглядають дуже ефектно й додають інтер'єру сучасності. Вони створюють відчуття простору, "вау-ефект" і часто асоціюються з дорогим дизайном. Проте за цією естетикою ховається низка практичних нюансів, які важливо враховувати.