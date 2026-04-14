Усіма секретами поділилися експерти ktc_remont у тіктоці.

Де можна зекономити без втрати вигляду?

Шпалери замість фарбування

Одним із найкращих рішень є шпалери під фарбування замість ідеально вирівняних і фарбованих стін. Вони:

допомагають приховати нерівності,

виглядають акуратно.

Крім того, шпалери коштують значно дешевше, ніж підготовка стін під фарбу.

Ламінат замість паркету

Для підлоги варто обрати ламінат середньої цінової категорії. Сучасні варіанти добре імітують дерево, мають приємний вигляд і служать достатньо довго. Це оптимальний баланс між ціною та якістю.

Натяжна стеля

Ще один бюджетний варіант – проста натяжна стеля. Вона швидко монтується, виглядає охайно і не потребує складних ремонтних робіт, як класичне вирівнювання.

Як заощадити на ремонті: дивіться відео

@ktc_remont Ремонт економ класу. Що таке бюджетний ремонт. Це ніяк не пофарбовані стелі. Все максимально просто, але ідеально в плані надійності та швидкості. ♬ Coastal Vibes - GorillaSoundz

Які ще поради реально економлять гроші?

Окрім базових рішень, дизайнери Real Simple радять звернути увагу на деталі:

Менше меблів – більше простору. Мінімалізм не лише модний, а й дешевший.

Відкриті полиці замість шаф. Це виглядає сучасно і коштує значно менше.

Прості меблі з мас-маркету. Вони легко вписуються в інтер'єр і не "перевантажують" бюджет.

Текстиль і світло замість декору. Штори, подушки та тепле освітлення можуть повністю змінити вигляд кімнати.

Один акцент замість багатьох. Наприклад, яскраве крісло або картина – цього достатньо, щоб освіжити інтер'єр.

Сучасний інтер'єр – це не про дорогі матеріали, а про чистоту, простоту і продуманий підхід. Навіть із мінімальним бюджетом можна створити простір, який виглядатиме стильно та комфортно для життя. Іноді менше – це не тільки краще, а й значно дешевше

Раніше ми вже згадували, що підсвітка підлоги та глянцева плитка виглядають дуже ефектно й додають інтер'єру сучасності. Вони створюють відчуття простору, "вау-ефект" і часто асоціюються з дорогим дизайном. Проте за цією естетикою ховається низка практичних нюансів, які важливо враховувати.