Користувач тіктоку з ніком sem_prodesign пояснив, як уникнути хаосу.

Як створити "дофаміновий" інтер'єр?

Орієнтуйтесь на колірне коло

Перший ключовий принцип – використання кола Іттена. Це базовий інструмент у дизайні, який допомагає правильно поєднувати кольори.



Коло Іттена / Фото "Вікіпедія"

Експерти радять обирати відтінки, що знаходяться на одному рівні насиченості та яскравості. Якщо змішувати занадто різні за тоном кольори (наприклад, пастель і неон), інтер'єр виглядатиме розбалансованим.

Обирайте кольори за чіткою схемою

Щоб уникнути хаосу, варто дотримуватися перевірених схем. Спочатку оберіть один основний колір, який точно хочете бачити у просторі. Далі підбирайте інші відтінки за принципом:

трикутника – три гармонійні кольори, рівновіддалені на колі,

квадрата – чотири кольори, що створюють яскраву, але збалансовану композицію.

Такий підхід дозволяє зробити інтер'єр насиченим і "живим", але водночас гармонійним.

Як створити "дофаміновий" інтер'єр і не перетворити дім на хаос: дивіться відео

Чому це важливо?

"Дофаміновий" інтер'єр працює лише тоді, коли яскравість має структуру. Без чіткої системи кольорів навіть найкрасивіші відтінки починають "конфліктувати" між собою. Саме тому дизайнери радять не просто додавати більше кольору, а підходити до цього як до продуманої композиції.

Звідки взявся тренд на дофаміновий інтер'єр?

Elle Decor пише, що після пандемії COVID-19 люди почали більше часу проводити вдома – і захотіли, щоб простір не просто був "красивим", а реально піднімав настрій. Саме тоді:

зросла популярність яскравих кольорів,

люди почали відходити від строгого мінімалізму,

інтер'єр став більш особистим, емоційним.

Соцмережі (особливо TikTok і Pinterest) підхопили це і дали назву – dopamine decor.

