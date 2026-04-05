Є кілька універсальних комбінацій, які стабільно виглядають елегантно, гармонійно та "дорого" – незалежно від стилю житла. Більше про них розповіли на сторінці @destyle_studio у тіктоці.

Які поєднання виглядають дорого?

Припилений синій + горіхове дерево

Це поєднання створює відчуття глибини та спокою. Припилений синій виглядає стримано й благородно, а теплі відтінки горіхового дерева додають інтер'єру затишку. Такий дует часто використовують у сучасних і класичних інтер'єрах, адже він балансує холод і тепло, роблячи простір вишуканим.

Тауп + темний дуб

Тауп (сірий із теплим підтоном) – один із найуніверсальніших кольорів для стін. У поєднанні з темним дубом він створює глибокий, "дорогий" ефект, який нагадує інтер'єри готелів преміумкласу. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче стриману, але статусну атмосферу.

Оливковий + натуральний дуб

Оливковий колір додає простору природності та спокою. У поєднанні зі світлим натуральним дубом він виглядає свіжо, сучасно та водночас дуже елегантно. Ця комбінація особливо добре працює у скандинавських та еко-інтер'єрах, де важливі світло та природні матеріали.

Чому ці поєднання працюють?

Усі ці комбінації мають спільну рису – вони базуються на балансі:

теплих і холодних відтінків;

натуральних матеріалів і глибоких кольорів;

стриманості та виразності.

Як пише NV Gallery, саме це створює ефект "дорогого" інтер'єру без необхідності використовувати розкішні або надто дорогі матеріали.

Який елемент інтер'єру наших бабусь знов у тренді?

Ретро-елементи інтер'єру з 80-х і 90-х років знову повертаються в моду, але вже в оновленому, більш стриманому вигляді. Дизайнери дедалі частіше звертаються до цього періоду, адже він дозволяє створити простір із характером – такий, що виглядає "живим" і ніби формувався роками, а не був зроблений за один ремонт.

Головна особливість цього стилю – поєднання ностальгії з сучасним комфортом. У центрі уваги – натуральні матеріали, передусім дерево: від теплих відтінків дуба до глибокого горіха. Саме вони додають інтер'єру відчуття стабільності, тепла й “дорогого” вигляду. Важливу роль відіграють і візерунки, характерні для того часу.

Це можуть бути геометричні або квіткові шпалери, текстиль із орнаментами, килими з виразним малюнком. Вони не лише прикрашають простір, а й створюють відчуття глибини та багатошаровості.