Саме тому він стрімко набирає популярності за межами Греції – особливо серед тих, хто шукає баланс між естетикою і комфортом. Як відтворити цей стиль вдома – розкаже The Spruce.

Як створити грецький стиль в інтер'єрі?

Біло-синя палітра – основа стилю

Головна "фішка" грецького інтер'єру – проста, але ефектна кольорова гама. У ній домінує білий колір, який доповнюється відтінками синього – від ніжного небесного до насиченого егейського. Такий контраст створює відчуття свіжості, простору і чистоти. Щоб інтер'єр не виглядав холодним, додають теплі акценти:

бежевий,

теракотовий,

пісочний або дерев'яні відтінки.

У результаті простір виглядає світлим, але затишним.

Натуральні матеріали – максимум природності

Як пише Architectural Digest, грецький стиль базується на природності. Тут переважають:

камінь,

дерево,

льон і бавовна.

Стіни зазвичай залишають білими, але кам'яні елементи або їх імітація додають характеру.

Мінімалізм із характером

У цьому стилі немає місця перевантаженню. Кожна річ має значення. Замість великої кількості декору – кілька акцентів:

глиняні вази,

гілки оливи,

лимони на столі,

кераміка ручної роботи.

Особливий шарм додають недосконалості – легка патина, текстура, "живі" матеріали. Деталі з морським настроєм 4 Море – ключовий елемент грецького стилю.

