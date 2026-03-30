Саме тому він стрімко набирає популярності за межами Греції – особливо серед тих, хто шукає баланс між естетикою і комфортом. Як відтворити цей стиль вдома – розкаже The Spruce.
Як створити грецький стиль в інтер'єрі?
- Біло-синя палітра – основа стилю
Головна "фішка" грецького інтер'єру – проста, але ефектна кольорова гама. У ній домінує білий колір, який доповнюється відтінками синього – від ніжного небесного до насиченого егейського. Такий контраст створює відчуття свіжості, простору і чистоти. Щоб інтер'єр не виглядав холодним, додають теплі акценти:
- бежевий,
- теракотовий,
- пісочний або дерев'яні відтінки.
У результаті простір виглядає світлим, але затишним.
- Натуральні матеріали – максимум природності
Як пише Architectural Digest, грецький стиль базується на природності. Тут переважають:
- камінь,
- дерево,
- льон і бавовна.
Стіни зазвичай залишають білими, але кам'яні елементи або їх імітація додають характеру.
- Мінімалізм із характером
У цьому стилі немає місця перевантаженню. Кожна річ має значення. Замість великої кількості декору – кілька акцентів:
- глиняні вази,
- гілки оливи,
- лимони на столі,
- кераміка ручної роботи.
Особливий шарм додають недосконалості – легка патина, текстура, "живі" матеріали. Деталі з морським настроєм 4 Море – ключовий елемент грецького стилю.
Як зробити квартиру візуально дорожчою?
Як пише Homes and Gardens, беззаперечним фаворитом дизайнерів залишається чорний колір. Саме цей він свого часу Коко Шанель зробила символом елегантності у світі моди.
Дизайнери обожнюють чорний колір, бо він не перевантажує простір і не виглядає нав'язливо, але миттєво додає глибини, структури та характеру. Він підкреслює лінії, робить простір зібраним і продуманим.
Як створити ілюзію високих стель?
- Зробити кімнату візуально вищою – цілком реально навіть без ремонту. Дизайнери радять починати з найпростішого – кольору та світла. Світлі відтінки (білий, кремовий, світло-сірий) відбивають більше світла і "піднімають" простір, роблячи його повітрянішим.
- Особливо ефектно працює прийом, коли стеля трохи світліша за стіни – це створює відчуття глибини. Дзеркала також допомагають: вони візуально "подвоюють" простір і додають висоти, особливо якщо розміщені вертикально або навпроти джерела світла. Важливу роль відіграє і освітлення.
- Замість однієї центральної люстри краще використовувати кілька джерел світла: настінні бра, підсвітку, торшери. Світло, спрямоване вгору, "витягує" стелю і створює ефект більшої висоти.