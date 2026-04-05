Есть несколько универсальных комбинаций, которые стабильно выглядят элегантно, гармонично и "дорого" – независимо от стиля жилья. Больше о них рассказали на странице @destyle_studio в тиктоке.

Какие сочетания выглядят дорого?

Пиленый синий + ореховое дерево

Это сочетание создает ощущение глубины и спокойствия. Пиленый синий выглядит сдержанно и благородно, а теплые оттенки орехового дерева добавляют интерьеру уюта. Такой дуэт часто используют в современных и классических интерьерах, ведь он балансирует холод и тепло, делая пространство изысканным.

Тауп + темный дуб

Тауп (серый с теплым подтоном) – один из самых универсальных цветов для стен. В сочетании с темным дубом он создает глубокий, "дорогой" эффект, который напоминает интерьеры отелей премиум-класса. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сдержанную, но статусную атмосферу.

Оливковый + натуральный дуб

Оливковый цвет придает пространству естественности и спокойствия. В сочетании со светлым натуральным дубом он выглядит свежо, современно и одновременно очень элегантно. Эта комбинация особенно хорошо работает в скандинавских и эко-интерьерах, где важны свет и природные материалы.

Какие сочетания выглядят дорого: смотрите видео

Почему эти сочетания работают?

Все эти комбинации имеют общую черту – они базируются на балансе:

теплых и холодных оттенков;

натуральных материалов и глубоких цветов;

сдержанности и выразительности.

Как пишет NV Gallery, именно это создает эффект "дорогого" интерьера без необходимости использовать роскошные или слишком дорогие материалы.

Какой элемент интерьера наших бабушек снова в тренде?

Ретро-элементы интерьера из 80-х и 90-х годов снова возвращаются в моду, но уже в обновленном, более сдержанном виде. Дизайнеры все чаще обращаются к этому периоду, ведь он позволяет создать пространство с характером – такое, что выглядит "живым" и будто формировался годами, а не был сделан за один ремонт.

Главная особенность этого стиля – сочетание ностальгии с современным комфортом. В центре внимания – натуральные материалы, прежде всего дерево: от теплых оттенков дуба до глубокого ореха. Именно они придают интерьеру ощущение стабильности, тепла и “дорогого” вида. Немаловажную роль играют и узоры, характерные для того времени.

Это могут быть геометрические или цветочные обои, текстиль с орнаментами, ковры с выразительным рисунком. Они не только украшают пространство, но и создают ощущение глубины и многослойности.