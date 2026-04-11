Пользователь тиктока с ником sem_prodesign объяснил, как избежать хаоса.

Как создать "дофаминовый" интерьер?

Ориентируйтесь на цветовой круг

Первый ключевой принцип – использование круга Иттена. Это базовый инструмент в дизайне, который помогает правильно сочетать цвета.



Круг Иттена / Фото "Википедия"

Эксперты советуют выбирать оттенки, находящихся на одном уровне насыщенности и яркости. Если смешивать слишком разные по тону цвета (например, пастель и неон), интерьер будет выглядеть разбалансированным.

Выбирайте цвета по четкой схеме

Чтобы избежать хаоса, стоит придерживаться проверенных схем. Сначала выберите один основной цвет, который точно хотите видеть в пространстве. Далее подбирайте другие оттенки по принципу:

треугольника – три гармоничных цвета, равноудаленные на круге,

квадрата – четыре цвета, создающие яркую, но сбалансированную композицию.

Такой подход позволяет сделать интерьер насыщенным и "живым", но в то же время гармоничным.

Как создать "дофаминовый" интерьер и не превратить дом в хаос: смотрите видео

Почему это важно?

"Дофаминовый" интерьер работает только тогда, когда яркость имеет структуру. Без четкой системы цветов даже самые красивые оттенки начинают "конфликтовать" между собой. Именно поэтому дизайнеры советуют не просто добавлять больше цвета, а подходить к этому как к продуманной композиции.

Откуда взялся тренд на дофаминовый интерьер?

Elle Decor пишет, что после пандемии COVID-19 люди начали больше времени проводить дома – и захотели, чтобы пространство не просто было "красивым", а реально поднимало настроение. Именно тогда:

возросла популярность ярких цветов,

люди начали отходить от строгого минимализма,

интерьер стал более личным, эмоциональным.

Соцсети (особенно TikTok и Pinterest) подхватили это и дали название – dopamine decor.

