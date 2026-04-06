Будівельник з ніком @chunytskyi.remont розповів у своєму відео в тіктоці про речі, на які не варто витрачати гроші.

На які рішення в дизайні не варто витрачати гроші?

Підсвітка підлоги

Світлодіодна підсвітка вздовж підлоги чи плінтусів виглядає стильно та атмосферно. Але є нюанс: вона буквально "підсвічує" кожну пилинку, волосину чи слід. У результаті навіть після прибирання підлога може виглядати брудною, а власникам доводиться прибирати значно частіше.



Світлодіодна підсвітка акцентує увагу на пил та бруд на підлозі / Фото Pinterest

Водночас, як наголосили експерти @gotovo.remontt підсвітка необхідна у робочій зоні на кухні. Без неї ця зона стає менш зручною для приготування їжі, особливо у вечірній час.

Фарбовані стіни та шпалери в коридорі

Коридор – це зона з найбільшим навантаженням: там постійно зачіпають стіни одягом, сумками чи взуттям. Фарбовані стіни та шпалери швидко:

брудняться;

затираються;

втрачають вигляд.

Замість цього майстри радять обирати більш практичні рішення:

декоративну штукатурку;

обшивку стін (наприклад, ДСП або панелями).

Вони краще витримують щоденне використання і довше зберігають охайний вигляд.

Глянцева плитка

Глянцева плитка досі асоціюється з "дорогим" ремонтом, але на практиці має більше мінусів, ніж плюсів:

на ній видно кожен слід, пил і розводи;

вона може бути слизькою, особливо у вологих зонах;

виглядає менш актуально порівняно з матовими покриттями.

Сьогодні дизайнери частіше віддають перевагу матовій або напівматовій плитці, яка виглядає сучасніше і значно практичніша.



Глянцева плитка має більше недоліків ніж переваг / Фото Pinterest

Які рішення у дизайні кухні не варто робити?

Кухня – це не лише про стильний вигляд, а передусім про зручність у щоденному використанні. Навіть найкрасивіший інтер'єр може швидко розчарувати, якщо не враховані базові принципи ергономіки. Серед найпоширеніших помилок:

порушення "робочого трикутника", коли холодильник, мийка та плита розташовані нелогічно, через що доводиться робити зайві рухи;

нестача систем зберігання: у такому разі стільниці захаращуються, а кухня втрачає охайний вигляд і функціональність;

неправильне освітлення – лише одне центральне світло або відсутність підсвітки робочої зони створюють тіні й ускладнюють приготування їжі. У результаті навіть нова кухня може виявитися незручною у використанні.

Саме тому важливо заздалегідь продумати планування, достатню кількість місць для зберігання та багаторівневе освітлення – це дозволить зробити простір не лише красивим, а й максимально комфортним.