Строитель с ником @chunytskyi.remont рассказал в своем видео в тиктоке о вещах, на которые не стоит тратить деньги.

На какие решения в дизайне не стоит тратить деньги?

Подсветка пола

Светодиодная подсветка вдоль пола или плинтусов выглядит стильно и атмосферно. Но есть нюанс: она буквально "подсвечивает" каждую пылинку, волосок или след. В результате даже после уборки пол может выглядеть грязным, а владельцам приходится убирать значительно чаще.



Светодиодная подсветка акцентирует внимание на пыль и грязь на полу / Фото Pinterest

В то же время, как отметили эксперты @gotovo.remontt подсветка необходима в рабочей зоне на кухне. Без нее эта зона становится менее удобной для приготовления пищи, особенно в вечернее время.

Крашеные стены и обои в коридоре

Коридор – это зона с наибольшей нагрузкой: там постоянно задевают стены одеждой, сумками или обувью. Крашеные стены и обои быстро:

пачкаются;

затираются;

теряют вид.

Вместо этого мастера советуют выбирать более практичные решения:

декоративную штукатурку;

обшивку стен (например, ДСП или панелями).

Они лучше выдерживают ежедневное использование и дольше сохраняют опрятный вид.

Глянцевая плитка

Глянцевая плитка до сих пор ассоциируется с "дорогим" ремонтом, но на практике имеет больше минусов, чем плюсов:

на ней видно каждый след, пыль и разводы;

она может быть скользкой, особенно во влажных зонах;

выглядит менее актуально по сравнению с матовыми покрытиями.

Сегодня дизайнеры чаще отдают предпочтение матовой или полуматовой плитке, которая выглядит современнее и значительно практичнее.



Глянцевая плитка имеет больше недостатков чем преимуществ / Фото Pinterest

Какие решения в дизайне кухни не стоит делать?

Кухня – это не только о стильном виде, а прежде всего об удобстве в ежедневном использовании. Даже самый красивый интерьер может быстро разочаровать, если не учтены базовые принципы эргономики. Среди самых распространенных ошибок:

нарушение "рабочего треугольника", когда холодильник, мойка и плита расположены нелогично, из-за чего приходится делать лишние движения;

недостаток систем хранения: в таком случае столешницы загромождаются, а кухня теряет опрятный вид и функциональность;

неправильное освещение – только один центральный свет или отсутствие подсветки рабочей зоны создают тени и затрудняют приготовление пищи. В результате даже новая кухня может оказаться неудобной в использовании.

Именно поэтому важно заранее продумать планировку, достаточное количество мест для хранения и многоуровневое освещение – это позволит сделать пространство не только красивым, но и максимально комфортным.