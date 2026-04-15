Щоб перевірити це не в теорії, а на практиці, журналісти 24 Каналу звернулися до дівчини, яка рік тому наважилася на такий експеримент.

Дивіться також Штори, стіни та меблі: який секрет використовують дизайнери для гармонійного поєднання

Раніше Надія (ім'я змінене з метою безпеки та задля збереження анонімності) розповіла, що робить ремонт у ванній своїми руками. За порадами в тіктоці вона вирішила перефарбувати плитку. Тоді це виглядало як ризиковане рішення, адже в коментарях до подібних відео часто пророкують швидке "відшарування" фарби. Ми повернулися до героїні, щоб дізнатися: що сталося з плиткою через рік активного користування?

У якому стані плитка зараз?

Вона у чудовому стані. Не справдилися ті коментарі, які є під кожним відео з фарбуванням плитки, про те, що "все злізе за рік". Я переживала, що буде пліснява, але ніде немає, все чистенько. Це перевершило мої очікування, бо я думала, що за рік доведеться знову поновлювати фарбування.

Чи з'явилися дефекти – сколи, тріщини чи подряпини?

Ні, нічого такого немає. Але не скажу, що все ідеально. Є нюанси:

По-перше, сама плитка була покладена нерівно, і в місцях із глибокими швами фарба трохи "здулася".

По-друге, через те, що унітаз перші два місяці не був закріплений, він трохи пошкодив фарбу на підлозі – довелося підфарбувати ділянку, і вона трохи відрізняється за кольором.

І ще один момент – у місці, де стоїть важка пляшка гелю для прання, фарба частково злізла. Можливо, через вагу або хімію.



У місці, де стоїть пляшка гелю для прання, фарба частково злізла / Фото надане 24 Каналу

Як фарба поводиться у "вологих" зонах?

Біля душу та раковини – все ідеально. Там плитка виглядає навіть краще, ніж на підлозі. Основні проблеми якраз із підлогою.

Наскільки складно доглядати за такою плиткою?

Біла матова плитка на стінах – просто супер: легко миється і не створює проблем. А от зелена матова підлога – це вже складніше. На ній видно буквально все:

краплі,

волосся,

пил.

Потрібно часто прибирати. Ще один нюанс – якщо мити підлогу вологими серветками, їхній ворс чіпляється за фарбу і залишається на поверхні.



На плитці добре видно пил, краплі та волосся / Фото надане 24 Каналу

Чи легко відмиваються забруднення?

Загалом так: пил, наліт – усе добре відмивається, фарба нормально реагує на побутову хімію і навіть на пароочисник. Я використовую його раз на кілька місяців – і все виглядає як нове. Але є винятки: наприклад, пляма від рожевої зубної пасти відмивалася довго, а слід від червоного маркера взагалі не вдалося повністю прибрати – навіть ацетоном.

Коли фарбування плитки – хороша ідея, а коли ні?

Якщо потрібно швидко й недорого "освіжити" вигляд – це чудове рішення. У моєму випадку повноцінний ремонт ванної потягнув би за собою купу складних і дорогих змін, тому фарбування стало справжнім порятунком. Зараз навіть думаю перефарбувати плитку на веранді.

А от для орендованого житла я б, мабуть, не радила – це потребує багато часу й зусиль. До того ж я фарбувала, коли не жила у квартирі. Робити це паралельно з повсякденним користуванням ванною було б дуже складно.

Як ванна виглядає за рік після фарбування / Фото надані 24 Каналу

Як правильно фарбувати плитку?

Як зазначає Ideal Home Guide, фарбування плитки – це не просто швидкий лайфхак, а процес, який вимагає правильної підготовки. Найважливіший етап – ретельне очищення:

плитку потрібно добре вимити,

знежирити та злегка зашліфувати, щоб фарба краще трималася.

Далі бажано нанести адгезійну ґрунтовку, особливо якщо поверхня глянцева. Саме фарбування варто робити спеціальною фарбою для плитки, наносячи її тонкими шарами (2 – 3 рази) з паузами на висихання — це допоможе уникнути тріщин і відшарування.

Після фарбування важливо закріпити результат захисним покриттям, особливо на підлозі або у вологих зонах. Лак або герметик захистить поверхню від води, подряпин і полегшить догляд.

Як заощадити на ремонті?

Раніше ми писали, що експерти радять використовувати шпалери під фарбування та ламінат замість дорогих матеріалів для економії на ремонті. Мінімалізм у меблях і використання текстилю та освітлення замість декору допоможуть створити сучасний інтер'єр без великих витрат.