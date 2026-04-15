Щоб перевірити це не в теорії, а на практиці, журналісти 24 Каналу звернулися до дівчини, яка рік тому наважилася на такий експеримент.
Раніше Надія (ім'я змінене з метою безпеки та задля збереження анонімності) розповіла, що робить ремонт у ванній своїми руками. За порадами в тіктоці вона вирішила перефарбувати плитку. Тоді це виглядало як ризиковане рішення, адже в коментарях до подібних відео часто пророкують швидке "відшарування" фарби. Ми повернулися до героїні, щоб дізнатися: що сталося з плиткою через рік активного користування?
У якому стані плитка зараз?
Вона у чудовому стані. Не справдилися ті коментарі, які є під кожним відео з фарбуванням плитки, про те, що "все злізе за рік". Я переживала, що буде пліснява, але ніде немає, все чистенько. Це перевершило мої очікування, бо я думала, що за рік доведеться знову поновлювати фарбування.
Чи з'явилися дефекти – сколи, тріщини чи подряпини?
Ні, нічого такого немає. Але не скажу, що все ідеально. Є нюанси:
- По-перше, сама плитка була покладена нерівно, і в місцях із глибокими швами фарба трохи "здулася".
- По-друге, через те, що унітаз перші два місяці не був закріплений, він трохи пошкодив фарбу на підлозі – довелося підфарбувати ділянку, і вона трохи відрізняється за кольором.
- І ще один момент – у місці, де стоїть важка пляшка гелю для прання, фарба частково злізла. Можливо, через вагу або хімію.
У місці, де стоїть пляшка гелю для прання, фарба частково злізла / Фото надане 24 Каналу
Як фарба поводиться у "вологих" зонах?
Біля душу та раковини – все ідеально. Там плитка виглядає навіть краще, ніж на підлозі. Основні проблеми якраз із підлогою.
Наскільки складно доглядати за такою плиткою?
Біла матова плитка на стінах – просто супер: легко миється і не створює проблем. А от зелена матова підлога – це вже складніше. На ній видно буквально все:
- краплі,
- волосся,
- пил.
Потрібно часто прибирати. Ще один нюанс – якщо мити підлогу вологими серветками, їхній ворс чіпляється за фарбу і залишається на поверхні.
На плитці добре видно пил, краплі та волосся / Фото надане 24 Каналу
Чи легко відмиваються забруднення?
Загалом так: пил, наліт – усе добре відмивається, фарба нормально реагує на побутову хімію і навіть на пароочисник. Я використовую його раз на кілька місяців – і все виглядає як нове. Але є винятки: наприклад, пляма від рожевої зубної пасти відмивалася довго, а слід від червоного маркера взагалі не вдалося повністю прибрати – навіть ацетоном.
Коли фарбування плитки – хороша ідея, а коли ні?
Якщо потрібно швидко й недорого "освіжити" вигляд – це чудове рішення. У моєму випадку повноцінний ремонт ванної потягнув би за собою купу складних і дорогих змін, тому фарбування стало справжнім порятунком. Зараз навіть думаю перефарбувати плитку на веранді.
А от для орендованого житла я б, мабуть, не радила – це потребує багато часу й зусиль. До того ж я фарбувала, коли не жила у квартирі. Робити це паралельно з повсякденним користуванням ванною було б дуже складно.
Як ванна виглядає за рік після фарбування / Фото надані 24 Каналу
Як правильно фарбувати плитку?
Як зазначає Ideal Home Guide, фарбування плитки – це не просто швидкий лайфхак, а процес, який вимагає правильної підготовки. Найважливіший етап – ретельне очищення:
- плитку потрібно добре вимити,
- знежирити та злегка зашліфувати, щоб фарба краще трималася.
Далі бажано нанести адгезійну ґрунтовку, особливо якщо поверхня глянцева. Саме фарбування варто робити спеціальною фарбою для плитки, наносячи її тонкими шарами (2 – 3 рази) з паузами на висихання — це допоможе уникнути тріщин і відшарування.
Після фарбування важливо закріпити результат захисним покриттям, особливо на підлозі або у вологих зонах. Лак або герметик захистить поверхню від води, подряпин і полегшить догляд.
Як заощадити на ремонті?
Раніше ми писали, що експерти радять використовувати шпалери під фарбування та ламінат замість дорогих матеріалів для економії на ремонті. Мінімалізм у меблях і використання текстилю та освітлення замість декору допоможуть створити сучасний інтер'єр без великих витрат.