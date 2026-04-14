Саме він допомагає зробити простір цілісним і візуально приємним. Більше про це розповіла дизайнерка з ніком @volkonska_olga у тіктоці.
Як правильно підібрати штори?
Один із найпростіших і водночас ефективних секретів – обирати штори на 1 – 2 тони темніші за стіни. Такий підхід дозволяє:
- створити м'який контраст без різких переходів;
- візуально "зібрати" інтер'єр;
- зробити простір більш глибоким і об'ємним.
Якщо штори будуть занадто світлими, вони можуть "злитися" зі стінами. А надто темні – виглядатимуть чужорідно і перевантажуватимуть кімнату.
Обирайте штори на 1 – 2 тони темніші за стіни / Фото Pinterest
Якими мають бути меблі?
Ще один важливий принцип – баланс між меблями та основними поверхнями. Дизайнери радять обирати меблі трохи темніші за стіни та підлогу, або ж підбирати їх в одному кольоровому тоні з ними. Такий підхід допомагає уникнути хаосу в інтер'єрі. Меблі не "випадають" із загальної картини, а виглядають як логічне продовження простору.
Секрет у тому, що людське око краще сприймає плавні переходи кольору, ніж різкі контрасти. Коли стіни, штори та меблі відрізняються лише на кілька тонів, інтер'єр виглядає:
- гармонійним;
- спокійним;
- дорожчим на вигляд.
Водночас такий прийом універсальний – він працює і в маленьких квартирах, і у великих будинках, незалежно від стилю.
Дизайнери радять обирати меблі трохи темніші за стіни та підлогу / Фото Pinterest
Як пише The Spruce, окрім кольору, важливо враховувати й текстури. Наприклад, навіть близькі за відтінком елементи можуть виглядати цікаво, якщо поєднати матові та глянцеві поверхні, тканини різної щільності чи натуральні матеріали.
У підсумку, щоб інтер'єр виглядав гармонійно, не обов'язково робити складні дизайнерські рішення. Іноді достатньо дотримуватися простого правила: штори – трохи темніші за стіни, меблі – в тон або на кілька відтінків глибші. Саме ці нюанси й створюють відчуття продуманого та стильного простору.
На чому можна заощадити, але водночас мати сучасний інтер'єр?
Експерти радять використовувати шпалери під фарбування та ламінат замість дорогих матеріалів для економії на ремонті. А мінімалізм у меблях і використання текстилю та освітлення замість декору допоможуть створити сучасний інтер'єр без великих витрат.