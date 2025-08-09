У рубриці "Ви соромилися – ми спитали" 24 Канал поспілкувався з героїнею Надією, яка робить ремонт своїми руками. Уже тривалий час дівчина перетворює стару хатину у Карпатах на житло мрії. В інтерв'ю Надія поділилася цінними порадами, що слід знати про ремонт своїми руками та чи дійсно плитку так просто пофарбувати за один день, як про це кажуть у тіктоці.

На шляху зі старої хати до затишного куточка мрії

Зверніть увагу! Ми змінили ім'я нашої співрозмовниці з метою безпеки та задля збереження анонімності.

Коли закінчується її звичний робочий день, вона перетворюється на майстриню на всі руки. Уже кілька місяців Надія робить ремонт власноруч разом зі своїм чоловіком, а тому поділилася цікавим та корисним досвідом.

Всі ми знаємо, що ремонт – це задоволення дороге, тривале і часто не дуже спокійне. Як ти наважилася на ремонт?

Моя історія – це не історія про купівлю квартири в новобудові, де є коробка, сирець із закладеними комунікаціями, в якій, що хочеш те і робиш, не потрібно закривати "провтики" будівельників минулого сторіччя і миритися з газовими трубами там, де вони не потрібні.

У нас з чоловіком не було виходу. Ми вирішили більше не жити на орендованих квартирах, а створити собі гніздечко. Відповідно, потрібно було привести стару глиняну хату в порядок. Ми мали заощадження, терпіння і можливість пожити якийсь час в іншому житлі, поки наше ремонтується. Спойлер: заощаджень не вистачило.

Моя історія – це як зробити зі старої польської хати в Карпатах затишний куточок: з рівними стінами та підлогою, новою електрикою та сантехнікою. Але без "у 2025 році так в ремонті не робимо", "що обов'язково має бути в сучасному ремонті" (а це дороге трекінгове освітлення, приховані плінтуси та інсталяції в ванній) тощо.



Одна з кімнат у домі до ремонту / Скриншот

Чому саме ремонт своїми руками, адже простіше найняти бригаду фахівців, які зроблять все швидко?

У мого свекра і чоловіка золоті руки, і в мене, як виявилося, теж з правильного місця ростуть. На бригаду з виконробом, які б усе робили самостійно, у нас не вистачало грошей. Так само на дизайн-проєкт і нагляд.

Проте буде брехнею сказати, що ми все робили самі. Ні, електрику, сантехніку, шпаклювальні та малювальні роботи робили майстри.

Що ми тоді робили самостійно? Демонтаж старих меблів, дверей, обшивали стіни гіпсокартоном, поміняли вікна і всі двері, повалили дві пічки, пофарбували стелю, поклали вирівнювальну чорнову підлогу і зверху ламінат, пофарбували плитку у ванній, поставили розетки та вимикачі, обшили коридор вагонкою, яку я потім пошліфувала та пофарбувала.

Коридор до ремонту: дивіться відео

Для коридору ми обрали вагонку з сосни, яку я покрила імпрегнатом "Вибілений дуб". Вона її освітлила, але гарна структура дерева залишилася.



Коридор з новою вагонкою / Фото, надане 24 Каналу

Як зараз виглядає коридор / Фото, надані 24 Каналу

Також своїми руками ми змонтували унітаз, поставили раковину, змішувачі, а також я відреставрувала стіл і стільці, вішак, тумбочки та старе дзеркало.



Ванна кімната після ремонту / Фото, надане 24 Каналу



Як зараз виглядає ванна / Фото, надане 24 Каналу

До слова, Надія розповіла, як самотужки пофарбувала плитку у ванній кімнаті. Які труднощі були та чи дійсно можна пофарбувати плитку за один день, дівчина розповіла 24 Каналу.

Який лайфхак ти хотіла б знати до того, як почати ремонт?

Оці лайфхаки були б дуже доречні:

застелити підлогу,

відклеїти плівку з вікон, якщо відкоси будуть шпаклюватися,

Ми не відклеїли краї плівок, а тому майстер їх зашпаклював. І коли настав час їх здирати – це було дуже проблемно. Я б краще вже відмивала вікна від шпаклівки та фарби, ніж мучилася з тим здиранням.

старий унітаз не прибирати до останнього,

якщо це ремонт восени-взимку – без обігрівачів не обійтися. І так, треба готуватися до космічного рахунку за світло,

не замінюйте вхідні двері, поки триває ремонт, адже на них буде осідати весь будівельний пил. Тому краще поставити нові вхідні двері пізніше.



Лайфхаки для ремонту своїми руками / Фото, надане 24 Каналу

Як розрахувати бюджет на ремонт? Чи постійно на щось не вистачає?

Не варто нехтувати "незначними" різницями у цінах в різних магазинах, і їх множити на кількість. До прикладу, один лист гіпсокартону у середньому коштує 360 гривень, а таких треба 30 – 40 штук. Бюджетні розетки – 200 гривень, а їх треба 20.

Ми живемо у невеликому місті, тут є кілька будівельних магазинів. Ми часто дивилися і порівнювали ціни, кілька разів їздили в Епіцентр. Наприклад, 1 лист OSB-плити на підлогу може коштувати в одному магазині 600 гривень, в іншому – 680. Якщо таких плит потрібно 20, то різниця виходить суттєва.

На чому під час ремонту не можна економити у жодному разі? Можливо, це якісь матеріали, меблі чи техніка?

Електрика, фарба для стін, міжкімнатні двері. Ми зекономили на останньому, купили досить бюджетні двері з МДФ, і я тепер про це дуже шкодую. Плівка вже почала відставати, а це ми ще не заїхали.

Чи підраховувала ти вже свої витрати на ремонт?

Буде чесно сказати, що разом з роботами майстрів, матеріалами, вікнами, технікою, витратами на реставрацію меблів, ліжко-матрац ми вже витратили близько 500 тисяч гривень. Але, щоб все доробити, треба ще мінімум тисяч 100 гривень.

Що відбувається за лаштунками будинку мрії?

Ти казала, що займалася реставрацією старих меблів. Наскільки цей процес був складним?

Зі стільцями було не так складно. Я зняла старий лак змивкою для фарби СП-7. Потім пошліфувала поверхню, замазала шпаклівкою по дереву усі тріщини, сколи та дірки. Після цього вже пофарбувала каркас лакобейцом, а із сидінь зняла стару тканину і поролон, замінила його на новий і оббила новим матеріалом.

Стільці до та після реставрації своїми руками: дивіться фото

Чи були випадки, коли під час ремонту щось йшло не за планом, але результат настільки сподобався, що ти вирішила нічого не змінювати?

Ми випадково купили забагато фарби для акцентної стіни. Вона мала бути спершу тільки одна та в одній кімнаті, а вийшло в кожній кімнаті по акцентній стіні. І зараз я бачу, наскільки це була класна ідея. Та сама історія з пічками, які ми планували реставрувати, але вирішили розібрати.

І як ви вирішили проблему з пічками?

Спочатку ми планували реставрувати пічки, яких у домі було дві: одна у спальні, а інша – на кухні. Однак коли ми все оглянули, то зрозуміли, що вони у дуже поганому стані.

Кухонну піч сумарно розібрали за день. Приблизно половину я розібрала за 3 години одного вечора. Моїми вірними помічниками стали перфоратор, молотки та стамеска. Вже наступного дня пічку розбирали вчотирьох: я, мій чоловік, його молодший брат і свекор.



Піч на кухні / Фото, надане 24 Каналу

Це була дуже велика пічка, добротна. Мала блят для запікання. Найважче було виносити все, що залишилося від печі: кахлі, цегла, дверцята, глина, сажа. Все було брудне, та й ми стали чорними.

Пічка у процесі розбору: порівняйте фото

Сам комин ми лишили на потім, адже це була дуже делікатна робота. Щоб нічого не завалилося, ми почали розбирати все з даху, але решта попадала у кімнату. Тоді дірку у стелі залатали пінопластом, заштукатурили та пофарбували.



Місце, де стояла піч, під час ремонту / Фото, надане 24 Каналу

Тепер на місці однієї з печей у мене бібліотека з рядів полиць. Я свідома того, що можу змерзнути у разі відключень світла чи газу, але зате буде дуже гарно.



Зона для читання на місці старої печі / Фото, надане 24 Каналу

Робоча зона з книгами на місці старої печі / Фото, надане 24 Каналу

Другу піч взагалі я розібрала дуже швидко, навіть перфоратор не знадобився. Вона була у дуже поганому стані, пропускала дим, стіни були навколо неї чорні, тому її взагалі було небезпечно використовувати без професійної реставрації. А це, до слова, 300 доларів мінімум, і тисяча-півтори, якщо робити під ключ.



Коричнева піч у спальні / Фото, надане 24 Каналу

На місці цієї пічки у майбутньому ми встановимо конвектор. Поки його не встановлювали, бо зараз тепло, ну і ще я планую його пофарбувати. Також у цьому кутку ми плануємо поставити велике деревце для нашої кішечки.

Зона, де була пічка, після ремонту: порівняйте фото

До слова, ця піч стояла у спальні. Коли ми її винесли, то обшили стіни гіпсокартоном. Перед тим, як закручувати лист гіпсокартону, закладали мінвату (для утеплення і звукоізоляції), а потім накривали клейонкою. Лише після цього прикручували лист гіпсокартону.

Як змінювалася спальня під час ремонту – більше у галереї

Біля ліжка також стоять старі тумби. Їх я теж реставрувала своїми руками. Поки шафи немає, то стоїть просто вішак для одягу, а для дрібних речей є органайзери.

Дивлячись на ці фото, я впевнено можу сказати, що ти разом зі своїми рідними зробила титанічну роботу. Навіть не віриться, що фото до та після – це один і той самий будинок. Ремонт ще не закінчився, то ж поділися, які роботи ще плануєте?

Насправді ще залишилося чимало роботи. Так, у домі досі немає плінтусів, бо чекаємо, коли домеблюємо кімнати, а також ми досі не змогли підібрати світильники, тому висять просто лампочки. Загалом, ще багато чого треба доробити, але головне – у нас вже є затишок і свій особистий простір.



Спальня після ремонту / Фото, надане 24 Каналу

Який найприємніший момент у ремонті?

Дивитися на фото до і після, очікувати переїзду.

Кухня-вітальня після ремонту / Фото, надане 24 Каналу

Що б ти хотіла порадити тим, хто таки вирішив самостійно робити ремонт?

Трохи менше слухайте тіктоки від дизайнерів і виконробів – ви на різних можливостях. Так, звісно, вони дають хороші поради, але часто дуже по-диктаторськи на кшталт "робимо тільки отак", "у 2025 році так вже ніхто не робить". Вибачте, але ми так зробили, бо у нас немає грошей на ваші "тренди".

З іншого боку дуже корисними були тіктоки від реальних майстрів, які роблять ремонти на подібних об'єктах (старі хати та квартири, а не сирець у новобудові).