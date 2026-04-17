Йдеться про віконну плівку та полиці перед вікном. Про це пише House Digest.
Як оформити вікна на кухні у 2026 році?
Віконна плівка – це тонкий декоративний матеріал, який наклеюється прямо на скло зсередини. Він не закриває вікно повністю, але змінює його вигляд і функціональність.
Переваги:
- приватність – з вулиці складніше побачити інтер'єр, особливо ввечері;
- захист від сонця – менше вигорають меблі та поверхні;
- більше світла, ніж з фіранками – кухня залишається світлою;
- чистий мінімалістичний вигляд – немає тканин і карнизів;
- дизайн-можливості: імітація матового скла, геометричні візерунки, декоративні "вітражі", сучасні графічні елементи;
- недорога альтернатива ремонту легко оновити інтер'єр, яка підходить для сучасних і класичних кухонь.
Мінуси:
- дешеві плівки можуть з часом жовтіти;
- складно переклеїти без помилок;
- неправильна установка псує вигляд.
Полиці перед вікном – це більш декоративне і функціональне рішення: полиці монтуються прямо перед вікном або частково його перекривають. На них ставлять кімнатні рослини скляний або декоративний посуд, книги з рецептами, невеликі кухонні аксесуари.
Переваги:
- додають "живого" інтер'єру;
- створюють стильну композицію;
- частково закривають вікно для забезпечення приватності;
- дають додаткове місце для зберігання;
Недоліки:
- при неправильному оформленні має вигляд безладу;
- може зменшити кількість природного світла;
- інколи потрібен професійний монтаж.
Полиці перед вікном додають інтер'єру "живості" / Фото Pinterest
Замість традиційних штор і жалюзі все частіше використовують мінімалістичну плівку або декоративні полиці. Обидва варіанти допомагають зробити простір більш стильним без дорогого ремонту.
Які штори краще не обирати у 2026 році?
Штори сильно впливають на вигляд кімнати, і невдалий вибір може швидко зіпсувати інтер'єр та вимагати заміни.
надто декорованих штор – з оборками, воланами та складними драпіруваннями. Вони перевантажують простір;
коротких штор до підвіконня – візуально "ріжуть" кімнату і зменшують висоту стелі;
багатошарових моделей роблять інтер’єр важким;
нудних бежевих або сірих штор – можуть робити кімнату безликою;
дешевих готових штор – швидко втрачають форму і вигляд.