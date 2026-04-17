Йдеться про віконну плівку та полиці перед вікном. Про це пише House Digest.

Як оформити вікна на кухні у 2026 році?

Віконна плівка – це тонкий декоративний матеріал, який наклеюється прямо на скло зсередини. Він не закриває вікно повністю, але змінює його вигляд і функціональність.

Переваги:

  • приватність – з вулиці складніше побачити інтер'єр, особливо ввечері;
  • захист від сонця – менше вигорають меблі та поверхні;
  • більше світла, ніж з фіранками – кухня залишається світлою;
  • чистий мінімалістичний вигляд – немає тканин і карнизів;
  • дизайн-можливості: імітація матового скла, геометричні візерунки, декоративні "вітражі", сучасні графічні елементи;
  • недорога альтернатива ремонту легко оновити інтер'єр, яка підходить для сучасних і класичних кухонь.

Мінуси:

  • дешеві плівки можуть з часом жовтіти;
  • складно переклеїти без помилок;
  • неправильна установка псує вигляд.

Полиці перед вікном – це більш декоративне і функціональне рішення: полиці монтуються прямо перед вікном або частково його перекривають. На них ставлять кімнатні рослини скляний або декоративний посуд, книги з рецептами, невеликі кухонні аксесуари.

Переваги:

  • додають "живого" інтер'єру;
  • створюють стильну композицію;
  • частково закривають вікно для забезпечення приватності;
  • дають додаткове місце для зберігання;

Недоліки:

  • при неправильному оформленні має вигляд безладу;
  • може зменшити кількість природного світла;
  • інколи потрібен професійний монтаж.

Полиці перед вікном додають інтер'єру "живості" / Фото Pinterest

Замість традиційних штор і жалюзі все частіше використовують мінімалістичну плівку або декоративні полиці. Обидва варіанти допомагають зробити простір більш стильним без дорогого ремонту.

Які штори краще не обирати у 2026 році?

Штори сильно впливають на вигляд кімнати, і невдалий вибір може швидко зіпсувати інтер'єр та вимагати заміни.

Дизайнери радять уникати:

  • надто декорованих штор – з оборками, воланами та складними драпіруваннями. Вони перевантажують простір;

  • коротких штор до підвіконня – візуально "ріжуть" кімнату і зменшують висоту стелі;

  • багатошарових моделей роблять інтер’єр важким;

  • нудних бежевих або сірих штор – можуть робити кімнату безликою;

  • дешевих готових штор – швидко втрачають форму і вигляд.