Є три основні методи очищення димаря: хімічний, механічний і комбінований. Про це пише ТСН.

Дивіться також Знімати не обов'язково: як просто очистити ручки плити за кілька хвилин

Які є методи очищення димоходу?

Хімічні засоби – це порошки, таблетки або рідини, які додають до палива. Під час горіння вони розм'якшують шар сажі, і вона поступово осипається. Такий спосіб зручний для профілактики, але при сильному забрудненні може бути недостатнім.

Механічне очищення виконують за допомогою спеціальних щіток, скребків і тросів. Ними зчищають наліт зі стінок труби. Цей метод дає швидкий результат, але потребує більше зусиль.

Найефективнішим вважається комбінований спосіб – спочатку використовують хімічні засоби, щоб розм'якшити сажу, а потім очищають димохід щіткою.

Як обрати метод очищення?

Перед роботою варто оглянути димохід і оцінити товщину нальоту. Якщо сажі небагато, достатньо хімічних засобів. Якщо ж відкладення старі й тверді – без механічного очищення не обійтися.

Також важливо враховувати матеріал труби: цегляні, металеві та керамічні димоходи потребують різних засобів.

Як правильно чистити димар?

Спочатку потрібно оглянути канал за допомогою ліхтарика. Під час роботи обов'язково використовувати рукавички, окуляри та респіратор.

Хімічний спосіб: засіб додають до палива і дають печі повністю прогоріти. За потреби процедуру повторюють кілька разів.

Механічний спосіб: щітку на тросі опускають у трубу та зчищають сажу по всій довжині. Після цього зібрані відкладення прибирають.

Не варто використовувати агресивні хімікати або розчинники – вони можуть пошкодити димохід і створити пожежну небезпеку. Краще застосовувати спеціальні засоби. Частота очищення залежить від палива: для дров або вугілля – 2 – 3 рази за сезон, для газу чи пелет – приблизно раз на рік.

Регулярне обслуговування допомагає підтримувати хорошу тягу, продовжує термін служби димоходу та робить опалення безпечнішим.

Для серйозних забруднень димоходу найкраще підійде комбінований спосіб / Фото Pinterest

Яке паливо краще для мультипаливних печей: вугілля чи дрова?

Традиційні печі на дровах призначені лише для спалювання деревини. Але мультипаливна піч дозволяє обирати – використовувати дрова або вугілля для обігріву будинку. Виникає питання: яке паливо краще?

Як пише GR8 Fires, передусім варто знати, що не рекомендується спалювати дрова і вугілля одночасно. Сірчана кислота, яка утворюється під час горіння вугілля, і волога з деревини можуть разом створювати агресивну суміш. Вона осідає в димоході та поступово пошкоджує систему печі.

Більшість мультипаливних печей можуть працювати на звичайному кам'яному вугіллі, але виробники часто не радять його використовувати. Причина – велика кількість сажі, через яку димохід швидко засмічується. Тому частіше рекомендують бездимне вугілля. Воно утворює менше диму й сажі, краще для довкілля і дозволене у зонах із контролем викидів. У будь-якому разі варто перевірити інструкцію виробника – там завжди вказано, яке паливо підходить саме для вашої печі.

Якщо подумати логічно, мультипаливні печі створені насамперед для ефективного спалювання вугілля. Інакше звичайні дров'яні печі давно втратили б сенс. Головна різниця – решітка (грати). Вугіллю потрібен доступ повітря знизу, тому воно краще горить на піднятій решітці. Дровам такий потік повітря не потрібен, тому в мультипаливній печі вони можуть згоряти швидше, ніж у спеціальній дров'яній печі. У дров'яних моделях решітка зазвичай пласка, що уповільнює горіння.

Якщо плануєте опалювати будинок переважно дровами, краще одразу купити дров'яну піч. Якщо ж обираєте мультипаливну модель, найчастіше основним паливом буде бездимне вугілля. Популярні варіанти такого палива – антрацит.

Водночас мультипаливна піч має головну перевагу – можливість обирати паливо залежно від ситуації.

Як позбутися від вологи та затхлості в шафі?