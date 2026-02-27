За радянських часів у продажу не було сучасних осушувачів повітря чи ароматизаторів. Тому господині знаходили підручні рішення, щоб захистити одяг від вогкості. Про це пише "УНІАН".

Як швидко "видворити" з шафи сирість і затхлість за копійки?

Одним із найпопулярніших методів була проста сірникова коробка. Головки сірників містять хлорат калію, сірку та клей, які вбирають вологу, а також допомагають помітити проблему: якщо сірники гнуться або не запалюються з першого разу, значить, у шафі занадто сиро і час провітрити речі.

Сьогодні є більш сучасні засоби – силікагель, гранули хлориду кальцію або спеціальні саше.

Прибрати затхлий запах із шафи можна завдяки способу, якими користувалися наші бабусі / Фото з відкритих джерел

Але можна обійтися й простішими засобами, наприклад такими, як:

Крейда . Біла шкільна крейда добре поглинає вологу. Достатньо покласти кілька шматочків на полиці шафи.

. Біла шкільна крейда добре поглинає вологу. Достатньо покласти кілька шматочків на полиці шафи. Рис або сіль . Насипте їх у стару шкарпетку чи носову хустку та розкладіть у шафі. Для приємного аромату можна додати 2 – 3 краплі ефірної олії лаванди або чайного дерева. Мішечки слід міняти, коли рис стане вологим, а сіль затвердіє.

. Насипте їх у стару шкарпетку чи носову хустку та розкладіть у шафі. Для приємного аромату можна додати 2 – 3 краплі ефірної олії лаванди або чайного дерева. Мішечки слід міняти, коли рис стане вологим, а сіль затвердіє. Активоване вугілля чудово вбирає не лише вологу, а й запахи. Розчавіть 10 – 15 таблеток, покладіть у мішечок або банку з отворами в кришці. Підійде навіть для взуттєвої шафи.

чудово вбирає не лише вологу, а й запахи. Розчавіть 10 – 15 таблеток, покладіть у мішечок або банку з отворами в кришці. Підійде навіть для взуттєвої шафи. Чайні пакетики з ефірною олією. Візьміть 4 – 5 пакетиків чорного або зеленого чаю, додайте по 2 – 3 краплі ефірної олії, розкладіть у шафі. Це безпечний спосіб ароматизувати речі.

Чому у шафі може з'являтися неприємний запах?

Видання Elisa Muresan розповідає, чому у шафах може неприємно пахнути:

Недостатнє прибирання . Іноді ми забуваємо, що всередині шаф теж потрібно прибирати – полиці, шухляди, кути. Накопичення пилу, ворсу та бруду може викликати неприємний запах.

. Іноді ми забуваємо, що всередині шаф теж потрібно прибирати – полиці, шухляди, кути. Накопичення пилу, ворсу та бруду може викликати неприємний запах. Відсутність вентиляції : Брак свіжого повітря може стати причиною неприємного запаху одягу.

: Брак свіжого повітря може стати причиною неприємного запаху одягу. Брудний або вологий одяг : Тканини з брудом, потом чи вологою стають середовищем для розмноження бактерій і грибків.

: Тканини з брудом, потом чи вологою стають середовищем для розмноження бактерій і грибків. Розливи чи протікання : Хоч це може здатися дивним, рідини, як-от парфуми, лосьйони, мийні засоби тощо, теж можуть викликати неприємний запах.

: Хоч це може здатися дивним, рідини, як-от парфуми, лосьйони, мийні засоби тощо, теж можуть викликати неприємний запах. Наявність молі, тарганів, мишей тощо – це не лише головний біль, а й подразник для носа.

– це не лише головний біль, а й подразник для носа. Підвищена вологість – одна з головних причин неприємного запаху одягу.

– одна з головних причин неприємного запаху одягу. Хімікати або будівельні матеріали: Деякі будівельні матеріали виділяють неприємний запах, а іноді й токсичні речовини, особливо нові. Так само певні мийні засоби та синтетичні освіжувачі повітря можуть спричиняти запахи.

Що не можна прати гарячою водою?

Багато думають, що гаряча вода найкраще видаляє плями, але експерти попереджають: у деяких випадках вона лише закріплює забруднення: